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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷
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روحانی برجسته لبنانی: باید وحدت داخلی را حفظ کنیم

لبنان «سید علی فضل‌الله» روحانی برجسته لبنان با اشاره به تجاوزات مداوم دشمن صهیونیستی به جنوب این کشور، مردم را به حفظ وحدت داخلی و هوشیاری بیش از پیش در برابر تحرکات اسرائیل فراخواند.

جوان آنلاین:  سید فضل‌الله گفت: اسرائیل با تحاوز به روستاها و شهرک‌های جنوب لبنان، تخریب ساختمان‌ها، مؤسسات و زیرساخت‌ها در این مناطق، به دنبال تضعیف روحیه ساکنان آن است. اسرائیل این مناطق را منطقه امنیتی خود اعلام کرده و از آنها صرف نظر نخواهد کرد مکر طبق شروط خود و نه شروطی که ضامن آرمان‌های مردم لبنان برای حاکمیت بر سرزمینشان باشد.

وی، بار دیگر از دولت لبنان که مسئول حاکمیت بر تمام کشور و عدم چشم‌پوشی از یک وجب از خاک خود است، خواست تا با قاطعیت علیه وقایع جاری موضع بگیرد و صدای خود را برای توقف این خونریزی و جلوگیری از ادامه آن بلند کند.

لزوم هوشیاری لبنانی‌ها و حفظ وحدت داخلی

وی همچنین از مردم لبنان خواست بیش از پیش هوشیار باشند و از افتادن در دام دشمن خودداری کنند و اجازه ندهند وحدت داخلی آنها را تضعیف کند زیرا دشمن به نفع هیچ یک از آنها عمل نمی‌کند.

سید فضل‌الله همچنین تأکید کرد که دولت باید به رنج آوارگان سرزمین خود که خانه‌ها، زمین‌ها و معیشت خود را از دست داده‌اند، توجه جدی داشته باشد.

وی درباره تحولات یمن نیز توقف خونریزی و ویرانی و بازگشت به زبان گفتگو به منظور تضمین آزادی و حقوق مشروع مردم این کشور و پایان محاصره آن را خواستار شد و تاکید کرد که باید از گسترش درگیری در منطقه جلوگیری کرد.

این در حالی است که روز گذشته، «حسین الحاج حسن» عضو حزب‌الله در پارلمان لبنان در جریان سخنرانی خود در جشنواره «نبض الأرض»، با اشاره به معادلات جدید منطقه‌ای اظهار داشت: معادله نفت در برابر نفت و پایگاه در برابر پایگاه، هم‌اکنون در خلیج فارس برقرار است و ما بخشی از این معادله هستیم. جمهوری اسلامی ایران به نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، ابلاغ کرده است که این کشور، بخشی از هرگونه توافقی است که متحدان در تهران با دشمن آمریکایی به آن دست یابند.

وی با یادآوری سالگرد انفجار دستگاه‌های ارتباطی پیجر و همچنین جنایت «صبرا و شاتیلا»، خاطرنشان کرد که این حوادث، شاهد زنده‌ای بر خوی وحشیانه رژیم صهیونیستی و همدستان داخلی و خارجی آن در لبنان است.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، اسرائیل
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