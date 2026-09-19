کد خبر: 1380177
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

گاردین: انتخابات آینده، احتمالا آخرین انتخابات اسرائیل است

نتانیاهو یک روزنامه انگلیس با اشاره به اینکه انتخابات آینده در سرزمین های اشغالی می تواند آخرین انتخابات باشد، تصریح کرد که این انتخابات سرنوشت و آینده فلسطینی ها را تعیین می کند.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی در حالی به استقبال انتخابات ۲۷ اکتبر (۵ آبان) می‌رود که درگیر نزاعی است که فراتر از رقابت برای تشکیل کابینه است و آینده نهادهای حکومتی و ماهیت نظام سیاسی این رژیم را هدف قرار داده است. حامیان ائتلاف راست‌گرای حاکم، این نبرد را تلاشی برای تداوم سیاست‌های خود می‌دانند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که نتایج این انتخابات ممکن است سرنوشت و آینده فلسطینی‌ها را تعیین کند.

به گزارش مهر، جاناتان فریدلند خبرنگار روزنامه گاردین، پس از سفر به سرزمین‌های اشغالی، می‌نویسد که از دیدگاه بسیاری از صهیونیست‌هایی که با آن‌ها گفتگو کرده، این انتخابات «مهم‌ترین انتخابات» در تاریخ موجودیت رژیم صهیونیستی است؛ تا جایی که برخی بیم آن دارند که در صورت بازگشت ائتلاف حاکم به سرکردگی بنیامین نتانیاهو به قدرت، این آخرین انتخابات اسرائیل باشد.

فروپاشی حیات سیاسی در اسرائیل

نویسنده به وقایعی اشاره می‌کند که آن‌ها را نشانه‌هایی از فروپاشی حیات سیاسی می‌داند؛ از جمله پیوستن نتانیاهو به فراخوان‌ها برای سلب تابعیت از کارگردانان صهیونیست به دلیل ساخت فیلمی در انتقاد از جنایات ارتش صهیونیستی در نوار غزه.

به عقیده فریدلند، این اتهامات بخشی از یک کارزار سیاسی شامل گمراه‌ سازی و اجرای تئوری‌های توطئه است که هدف آن منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌های نتانیاهو است.

فریدلند به نقل از یهودا شائول، فعال صهیونیست می‌نویسد که نهادهای رسمی و دادگاه‌های اسرائیل، علی‌رغم ضعف در دفاع از حقوق فلسطینی‌ها، همچنان امکان تغییر مسیر را فراهم می‌کنند. وی هشدار می‌دهد که فروپاشی آن‌ها می‌تواند رژیم اسرائیل را به «پرتگاه» بکشاند.

گسترش شهرک‌سازی‌ها

فریدلند پس از گشتی در کرانه باختری اشغالی، مجبور به ترک آن‌ها شده‌اند. شائول برآورد می‌کند که از سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰ شهرک و کانون جدید صهیونیستی ایجاد شده است؛ امری که به گفته نویسنده، شهرهای فلسطینی را به «جزایر منزوی» تبدیل کرده و پیوستگی جغرافیایی لازم برای تشکیل یک دولت فلسطینیِ باثبات را از بین می‌برد.

فریدلند معتقد است که کابینه نتانیاهو، همزمان با افزایش نفوذ بتسلئیل اسموتریچ، وزیر افراطی صهیونیست، دستور گسترش شهرک‌سازی‌ها را صادر کرد و نسبت به اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان افراطی چشم‌پوشی کرده است.

نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که انتخابات ۲۷ اکتبر پیامدهایی فراتر از رژیم صهیونیستی دارد؛ زیرا نتیجه آن بر آینده دموکراسی در داخل این رژیم و همچنین بر مسیر کرانه باختری، که شاهد موج بی‌سابقه‌ای از شهرک‌سازی است، تأثیرگذار خواهد بود.

برچسب ها: انتخابات ، اسرائیل ، فلسطین
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