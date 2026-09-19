واکنش شیخ عیسی قاسم به دروغ عربستان درباره حمله به مکه مکرمه

جوان آنلاین: آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: مردم و حاکمان یمن در دین داری، پایبندی به اصول مذهبی، خدا ترسی و امید به رضوان الهی معروف هستند. این خصوصیات اخلاقی در سطح قول و عمل در بالاترین درجات مورد امتحان قرار گرفته شده است.

وی اضافه کرد: بسیار بعید است که آنها دست به کمترین حد از تعرض به جایگاه مکه مکرمه و حرم پاک الهی که با مقام پاسداشت این مکان مقدس در تضاذ است، بزنند.

پیشتر نیز مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: ادعاهای بی‌اساس رژیم سعودی مبنی بر اینکه یمن، مکه را هدف قرار می‌دهد، تلاشی مذبوحانه برای بسیج افکار عمومی است. آگاهی عمومی به سطحی رسیده است که مردم ماهیت واقعی رژیم سعودی را دریافته‌اند؛ رژیمی که ضمن هدر دادن ثروت امت اسلامی، نسبت به کعبه، قرآن کریم و حرمین شریفین بی‌احترامی روا داشته است.