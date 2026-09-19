تلاش عربستان برای اطلاع از سرنوشت دو خلبان خود در یمن

جوان آنلاین: عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته امور اسرای یمن تصریح کرد که رژیم سعودی از طریق یک میانجی سوم، پیگیرِ سرنوشت خلبانان جنگنده «F-۱۵» است.

به گزارش مهر، المرتضی توضیح داد که پیگیری طرف سعودی درباره سرنوشت این خلبانان، در شرایطی که هیچ ارتباط مستقیمی در مورد سرنوشت آن‌ها وجود ندارد، از طریق یک طرف واسطه صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد که این اقدام، نشان‌دهنده اهتمام طرف سعودی برای آگاهی از جزئیات سرنوشت خلبانان جنگنده‌ای است که در جریان عملیات‌های نظامی سقوط کرده است.

چهارشنبه گذشته یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک فروند جنگنده اف ۱۵ عربستان سعودی را با شلیک موشک زمین به هوا ساخت داخل ساقط کنند.

وی در ادامه افزود: این جنگنده سعودی در حال انجام مأموریت حمایت هوایی از مزدوران وابسته به عربستان بود.