کد خبر: 1380143
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراف سی‌ان‌ان به کاهش حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیل

اسرائیل شبکه سی ان ان به کاهش شاخصه های حمایت از رژیم صهیونیستی در آمریکا اعتراف کرد.

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان گزارش داد که تمام شاخه های مربوط به حمایت از رژیم صهیونیستی منفی است و موضع رأی دهندگان آمریکایی علیه این مسئله است.

به گزارش مهر، سی ان ان اضافه کرد که این مسئله دیگر موضوع مربوط به جریان چپ گرا در آمریکا نیست بلکه به یک مسئله داخلی در این کشور تبدیل شده است.

چندی قبل نیز نتایج یک نظرسنجی از کاهش آشکار اهمیت حمایت از رژیم صهیونیستی برای جوانان یهودی آمریکا خبر داد؛ جوانانی که به طور فزاینده‌ای به ابزارها و روش های دیگری برای ارتباط با هویت فرهنگی و مذهبی خود روی می‌آورند.

این نظرسنجی که از سوی آسوشیتدپرس با همکاری مرکز تحقیقات سیاست عمومی نورک انجام شد تاکید دارد که تنها ۴۲ درصد از یهودیان آمریکایی زیر ۴۵ سال، حمایت از رژیم صهیونیستی را یک اصل مهم برای هویت مذهبی خود می‌دانند.

همچنین ۳۷ درصد از یهودیان زیر ۴۵ سال معتقدند که تجاوزات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به وضوح نسل‌کشی محسوب می‌شود.

یک تیم متشکل از کارشناسان که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأمور شده بودند به این نتیجه رسیدند که اسرائیل واقعاً در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است.

برچسب ها: اسرائیل  ، حمایت آمریکا از اسرائیل ، آمریکا
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