کد خبر: 1380142
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
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افشاگری بلومبرگ درباره حمله فاجعه‌بار آمریکا علیه مدرسه میناب

بلومبرگ مسئولان شرکت کننده در تحقیقات داخلی پنتاگون اعتراف کردند که حمله فاجعه بار به مدرسه میناب توسط آمریکا صورت گرفته است.

جوان آنلاین: بلومبرگ به نقل از مسئولان شرکت کننده در تحقیقات داخلی وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) فاش کرد، برخی از کارمندان پنتاگون طی نخستین ساعات حمله آمریکا به مدرسه میناب ایران متوجه شدند که این توسط واشنگتن صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد حمله مذکور نتیجه تنها یک تصمیم فاجعه بار نبود بلکه برآمده از سلسله تصمیمات و اشتباهات و فرصت های از دست رفته بوده که می توانست مانع این حمله شود.

در این گزارش آمده است، کمبود وقت در تثبیت اهداف مورد نظر و اطلاعات ناقص و تکیه بیش از حد بر هوش مصنوعی در وقوع این اشتباه نقش داشته است. این منطقه در داده های آمریکا به عنوان یک منطقه نظامی نشان داده می شد این در حالی است که تصاویر ماهواره ای نشان می داد در منطقه مذکور از سال ها قبل مدرسه ساخته شده است.

هیچ کدام از اعضای تیم «کاهش آسیب به غیر نظامیان» موقعیت میناب را قبل از حمله بررسی نکرد چرا که اعضای تیم فرماندهی مرکزی از ۱۰ نفر به یک نفر کاهش پیدا کرده بود.

پیشتر نیز یک هیئت حقیقت‌ یاب سازمان ملل در مورد ایران اعلام کرد که دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل ۲ حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

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