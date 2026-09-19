۲ پیام مهم رزمایش «جان فدایان» ایران از نگاه الجزیره

جوان آنلاین: سایت شبکه الجزیره گزارش داد که حضور جمعیت انبوهی از داوطلبان ایرانی در مرکز تهران طی روز جمعه بیانگر تحول منحصر به فرد و خاص در راهبرد بسیج مردمی ایران به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، تجمع جان فدایان ایران بعد از گذشت ۲۰۰ روز از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه این کشور این بار همراه با تجهیزات نظامی صورت گرفت و روند آموزش نظامی، امنیتی و امدادی این جان فدایان آغاز شده است.

خبرنگار الجزیره به نقل از گزارش های منتشر شده در ایران تاکید کرد که ۳۱ میلیون نفر نام خود را در لیست جان فدایان ثبت کرده اند و ۶۲ درصد از آنها را مردان و باقی را زنان تشکیل می دهند. اکثر این افراد زیر ۴۶ سال سن دارند که نشان می دهد ستون اصلی جان فدایان از قشر جوانان هستند.

محمد الشرقاوی استاد حل مناقشات بین المللی نیز تصریح کرد که این تحولات ۲ پیام درون خود دارد؛ نخست اتحاد جبهه داخلی ایران و دوم ارسال این پیام راهبردی که ایرانی ها از لحاظ نظامی آماده تحولات مرحله آتی هستند.

وی اضافه کرد که ممکن است بتوان از این بسیج مردمی به عنوان اهرم فشار استفاده و این پیام را به آمریکا مخابره کرد که جبهه داخلی متحد بوده و موضع تهران از حمایت گسترده مردمی برخوردار است.