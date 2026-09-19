کد خبر: 1380135
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

کوبا برای دوازدهمین‌بار در خاموشی سراسری فرو رفت

ق کوبا برای دوازدهمین بار از سال ۲۰۲۴ تاکنون به دلیل کمبود شدید سوخت و محاصره آمریکا در خاموشی فرو رفت.

جوان آنلاین: وزارت انرژی کوبا اعلام کرد که شبکه انرژی این کشور به صورت کامل فروپاشیده که در نتیجه باعث قطع کامل جریان برق در این جزیره با بیش از ۹ میلیون جمعیت شده است.

بر اساس این گزارش، این هفتمین بار است که برق سراسر کوبا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون قطع می شود. از پایان سال ۲۰۲۴ تاکنون نیز کوبا شاهد ۱۲ بار قطع سراسری برق بوده است.

کمبود شدید سوخت و فرسوده شدن زیرساخت ها در کنار محاصره نفتی اعمال شده علیه کوبا باعث قطع سراسری برق در این کشور شده است.

در ماه اوت گذشته مردم کوبا بیش از ۳۶ ساعت برق نداشتند و شرکت برق این کشور اعلام کرد که کمبود سوخت فشار زیادی به شبکه وارد آورده است. لازم به ذکر است محاصره آمریکا علیه کوبا در راستای سیاست های خصمانه واشنگتن علیه کشورهای جهان باعث به وجود آمدن بحران انسانی در این کشور شده است.

برچسب ها: کوبا ، رئیس جمهور کوبا ، برق
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