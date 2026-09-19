کد خبر: 1380134
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

کره شمالی قطعنامه آژانس درباره برنامه هسته‌ای اش را رد کرد

44 رهبر کره شمالی قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای پیونگ‌یانگ را رد کرد.

جوان آنلاین: کیم یو جونگ، رهبر کره شمالی اعلام کرد که کشورش تصمیم‌های «ساختگی» صادر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه پیونگ یانگ را به رسمیت نمی‌شناسد.

کیم تأکید کرد: جایگاه کره شمالی به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای همواره در قوانین این کشور تصریح شده و نیازی به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی جامعه جهانی ندارد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی نیز دو روز پیش گزارش داد که «کیم یو جونگ»، خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، درخواست‌ های مطرح‌ شده برای خلع سلاح هسته‌ ای در هفتادمین نشست عادی کنفرانس عمومی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در وین (پایتخت اتریش) را «حرف‌های پوچ و تکراری» خواند.

وی با اشاره به نام رسمی کره شمالی، یعنی «جمهوری دموکراتیک خلق کره» (DPRK) گفت: جایگاه جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای، قطعی و تغییرناپذیر است و هیچ عاملی نمی‌تواند آن را دگرگون کند.

مجمع عمومی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی بدون هرگونه اشاره ای به زرادخانه تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، فقط نسبت به گسترش توانمندی‌های هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی کرد و از پیونگ‌یانگ خواست تا برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در راستای پایبندی به «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT)، به شیوه‌ای «کامل، قابل‌راستی‌آزمایی و غیرقابل‌بازگشت» کنار بگذارد.

خواهر رهبر کره شمالی این درخواست‌ها را رد کرد و آن‌ها را «صرفاً سروصداهایی دانست که نه تعجب‌ آورند و نه تازگی دارند.»

وی گفت: صرف‌نظر از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب با چه شدتی نشست‌های دوره‌ای برگزار کنند و طبق سناریویی از پیش‌ تعیین‌شده درباره خلع سلاح هسته‌ای سخن بگویند، این اقدامات هیچ تأثیری بر اراده و توانایی جمهوری دموکراتیک خلق کره برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت دفاع از منافع عالی این کشور نخواهد داشت.

خواهر رهبر کره شمالی افزود: واقعیت تثبیت دائمی جایگاه هسته‌ای جمهوری دموکراتیک خلق کره چه از نظر فیزیکی و چه از نظر حقوقی حتی ذره‌ای تغییر نخواهد کرد و هیچ‌کس و هیچ‌چیز هرگز نمی‌تواند تغییرات بنیادین در قدرت و جایگاه جمهوری دموکراتیک خلق کره را معکوس کند یا در آینده مانع آن شود.

برچسب ها: آژانس ، هسته ای ، کره شمالی
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