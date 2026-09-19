بیانیه شورای امنیت درباره تحولات یمن

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تشدید تنش‌های نظامی در یمن شد.

جوان آنلاین: شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای از طرف‌های درگیر در یمن خواست به‌صورت سازنده در تلاش‌های سازمان ملل متحد برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی در یمن مشارکت کنند.

این شورا با متهم کردن انصارالله به تشدید تنش های نظامی و حملات به غیر نظامیان مدعی شد که این حملات باید متوقف شوند.

ادعای شورای امنیت درحالی مطرح می شود که انصارالله اعلام کرده است که تنها شرط آتش بس با عربستان، رفع محاصره یمن است.

در همین ارتباط، عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن شب گذشته گفت: مردم یمن با هیچ‌گونه آتش‌بسی موافقت نخواهند کرد، مگر آنکه عربستان سعودی محاصره علیه یمن را رفع کند.

النعمی افزود: کشور عمان میانجی میان یمن و عربستان سعودی است.

وی در پایان اعلام کرد: گزارش‌هایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری با یمن تماس گرفته، منتشر شده است.