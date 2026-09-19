جزئیات هزینه ۴۳ میلیارد دلاری تجاوز آمریکا علیه ایران

پنتاگون با ارسال گزارشی به کنگره به جزئیات هزینه های سرسام آور تجاوز علیه ایران اشاره کرد.

جوان آنلاین: بلومبرگ گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) به کنگره ابلاغ کرد که در جریان تجاوز به ایران تاکنون ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است.

بر اساس این گزارش، تا تاریخ ۳ سپتامبر جاری حدود ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای پوشش هزینه های اضافی مرتبط با تجاوز علیه ایران صرف شده و ۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای جایگزین کردن مهمات استفاده شده تخصیص داده شده است. همچنین ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای جایگزین کردن تجهیزات از دست رفته پرداخت شده است.

در این گزارش آمده است که هزینه خسارت های وارده به تجهیزات نظامی همزمان با ارائه گزارش های جدید تغییر خواهد کرد. در این گزارش به ده ها میلیارد دلار احتمالی به عنوان هزینه آسیب های وارد شده به پایگاه های آمریکا در خاورمیانه اشاره ای نشده است.

همچنین گزارش شده که نیروی زمینی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای آمادگی عملیاتی و حمایت از افراد استقرار یافته هزینه کرده و نیروی دریایی نیز ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای نیروهای عملیاتی، عملیات کشتی ها و هواپیماها مصرف کرده است.

صورت حساب نیروی هوایی آمریکا نیز برای حمایت از افراد مستقر شده، عملیات انتقال هوایی و حمایت از پایگاه ها و ارتباطات به ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می رسد. در این گزارش همچنین به اختصاص ۱۰.۵ میلیون دلار برای «فرماندهی سایبری» آمریکا اشاره شده است.