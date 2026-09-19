کد خبر: 1380110
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تجاوز توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی با توپخانه شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

جوان آنلاین: توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین به منطقه وادی زبقین در جنوب لبنان حمله کرده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین اقدام به یک انفجار شدید در شهرک المنصوری لبنان کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، لبنان ، جنگ لبنان
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