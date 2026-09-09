جوان آنلاین: سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه از اقداماتی که انگلیس، کانادا و ۱۱ کشور اروپایی درباره اعمال محدودیت و تحریم بر تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی احداثشده در سرزمینهای اشغالی فلسطین اتخاذ کردهاند، استقبال کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه این سازمان، اسماعیل ولد الشیخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، از اقدامات انگلیس، کانادا و ۱۱ کشور اروپایی برای اعمال محدودیت و تحریم بر تجارت با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین استقبال و حمایت کرد.
ولد الشیخ احمد این اقدامات را گامی مهم دانست که تعهد به اصول حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل را منعکس میکند و به حفظ راهکار دو دولتی کمک میکند.
وی درباره خطر ادامه و تشدید تروریسم سازمانیافتهای که شهرکنشینان افراطی مرتکب میشوند هشدار داد و در کنار آن، نسبت به سیاستهای کوچ اجباری و شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد.
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بار دیگر از همه کشورها خواست مواضع قاطع و اقدامات عملی مشابهی اتخاذ کنند؛ اقداماتی که به توقف سیاست شهرکسازی رژیم صهیونیستی منجر شود.
ولد الشیخ احمد همچنین بر تعهد سازمان همکاری اسلامی به تقویت هماهنگی با شرکای بینالمللی برای جلب حمایت بیشتر سیاسی، حقوقی و اقتصادی لازم با هدف پایان دادن به شهرکسازی و اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
روز سهشنبه وزیران خارجه ۱۲ کشور غربی اعلام کردند که قصد دارند محدودیتهایی را بر تجارت کالاهای واردشده از شهرکهای صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین اعمال کنند.
بر اساس بیانیه مشترک این کشورها، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس درصدد اعمال محدودیتهای ملی یا حمایت از محدودیتهای اروپایی علیه تجارت کالاهای شهرکها هستند.