جوان آنلاین: آنتونیو گوترش روز چهارشنبه به وقت محلی افزود: هر سال، طنین ناقوس صلح به ما یادآوری میکند که مهمترین و سرنوشتسازترین وظیفهای که بر عهده داریم، چیست.
به گزارش مهر، وی با تاکید بر صلح سازی در جهان، تصریح کرد: صلح هرگز دستاوردی منفعلانه نیست. صلح، نیازمند تلاش دشوار و مستمر است.
دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: صلح، اقدام است، اما در جهان امروز، تلاشها برای برقراری صلح با سستی و ناکامی مواجه شده است.
گوترش با بیان اینکه خشونت و تفرقه، جوامع را از هم گسسته میکند، هشدار داد: درگیریها در حال گسترش و عمیقتر شدن هستند. مردم در رنج هستند و و گفتوگو و همبستگی که دستیابی به راهحلها مستلزم آنهاست، در عمل غایب است.
دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد:، اما آنجا که دولتها در برقراری صلح ناکام میمانند، مردم مسیر دیگری را نشان میدهند.
وی افزود: در سراسر جهان، داوطلبان، مدافعان صلح، رهبران جامعه مدنی، نیروهای حافظ صلح و صلحسازان، بار سنگین تلاش برای تحقق صلح را بر دوش میکشند. صدای خود را بلند میکنند. میان شکافها پل میزنند و جوامع را التیام میبخشند.
گوترش ادامه داد: آنان از طریق اقدامات خود، چه بزرگ و چه کوچک، موضوع روز جهانی صلح در سال جاری را به واقعیت تبدیل میکنند: «سرمایهگذاری در صلح: برای همه، در همهجا، هر روز.»
دبیرکل سازمان ملل افزود: در حالی که رهبران جهان آماده میشوند طی هفتههای آینده در سازمان ملل متحد گرد هم آیند، از آنان میخواهم از این قهرمانان صلح پیروی کنند.
گوترش فهرست خواستههای خود را به عنوان دبیرکل سازمان ملل و در آخرین روزهای دبیرکلی از رهبران جهان چنین برشمرد:
- سرمایهگذاری در توسعه پایدار؛ در سلامت، آموزش، تغذیه و حمایت اجتماعی مردم، ایجاد نهادها و نظامهایی که مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند،
- تجدید تعهد به ابزارهای اثباتشده برقراری صلح؛ یعنی دیپلماسی و صیانت از حقوق بشر و کرامتی که حق هر انسان است.
-تجدید تعهد به ابزارهای اثباتشده برقراری صلح؛ یعنی دیپلماسی، گفتوگو، مذاکره و حفظ صلح.
- و با پایان دادن به جنگها و درگیریها؛ همین حالا.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: امروز از رهبران جهان میخواهم در کنار ما بایستند، اقدام کنند؛ در راهحلها سرمایهگذاری کنند؛ و برای ساختن صلحی پایدار و ماندگار، این تلاش دشوار را به انجام برسانند.
گوترش تصریح کرد: این آخرین باری است که ناقوس صلح را به صدا درمیآورم. اما من همواره در کنار قهرمانان صلح در سراسر جهان خواهم ایستاد.