شمار شهدای حمله عربستان به زندان الجوف به ۲۳ نفر رسید

منابع یمنی از افزایش شمار شهدای حمله هوایی عربستان سعودی به زندان مرکزی شهرستان «الحزم» در استان الجوف به ۲۳ نفر خبر دادند.

جوان آنلاین: تعداد شهدای حمله هوایی عربستان سعودی به زندان مرکزی شهرستان «الحزم» در استان الجوف به ۲۳ نفر رسید.

به گزارش ایسنا، المیادین گزارش داد در پی حمله جنگنده‌های سعودی به زندانی در شهرستان الحزم، شمار قربانیان این حمله به ۲۳ تن افزایش یافته است.

مسئولان دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعا، حمله هوایی عربستان سعودی به زندان شهرستان الحزم در استان الجوف را به شدت محکوم کردند و عربستان را مسئول این حمله دانستند.

شورای سیاسی عالی یمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن هدف قرار گرفتن این زندان، تأکید کرد که حمله به غیرنظامیان و زندانیان اقدامی خطرناک است و عاملان آن باید پاسخگو باشند.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز با محکومیت شدید این حمله، هدف قرار دادن زندانیان را «جنایت جنگی» توصیف کرد و از سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها خواست این «تجاوز سعودی» را محکوم و برای پاسخگو کردن عاملان آن اقدام کنند.