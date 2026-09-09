بسنت: اگر چین در رقابت هوش مصنوعی پیروز شود، فردایی برای آمریکا وجود ندارد

جوان آنلاین: اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشستی در واشنگتن اظهار داشت اگر چین در رقابت هوش مصنوعی از آمریکا پیشی بگیرد، پیامدهای بسیار جدی برای آمریکا به همراه خواهد داشت.
وی در این نشست گفت: اگر آنها در هوش مصنوعی از ما فاصله بگیرند، دیگر هیچ چیز اهمیت نخواهد داشت.»
بسنت همچنین تاکید کرد که در چنین شرایطی حتی هزینههای هنگفت دفاعی آمریکا نیز برای محافظت از این کشور کافی نخواهد بود و «فردای پس از آن» وجود نخواهد داشت.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که در آمریکا مخالفتهای فزایندهای با ساخت مراکز بزرگ داده، بهویژه در مناطق مسکونی و اطراف شهرها، شکل گرفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نیز اواخر اوت (مرداد) هشدار داده بود که افزایش مخالفت عمومی با پروژههای زیرساختی مرتبط با هوش مصنوعی میتواند به اقتصاد آمریکا آسیب بزند و در نهایت برتری چین در رقابت هوش مصنوعی را رقم بزند.
در چین، بسیاری از پروژههای جدید مراکز داده در مناطق کمجمعیت شمال و شمالغرب این کشور و دور از شهرهای بزرگ در حال احداث هستند؛ موضوعی که به چین امکان میدهد بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی را با مخالفت اجتماعی کمتری ایجاد کند.
بخش دیگری از نگرانی واشنگتن به ظهور مدلهای هوش مصنوعی چینی با وزنهای باز مربوط میشود. برخی از این مدلها با وجود هزینه بسیار پایینتر برای کاربران، از نظر توانایی به مدلهای آمریکایی نزدیک شدهاند. این پیشرفت در حالی رخ میدهد که آمریکا طی سالهای اخیر تلاش کرده است دسترسی چین به پیشرفتهترین فناوریهای خود، از جمله تراشههای مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی، را محدود کند.
همزمان، نهادهای امنیتی آمریکا نیز مدعی شدهاند شرکتهای چینی در حال بهرهبرداری گسترده از مدلهای پیشرفته آمریکایی هستند. سازمانهای اطلاعاتی و امنیت سایبری آمریکا روز سهشنبه اعلام کردند شرکتهایی از جمله علیبابا، دیپسیک و مونشات ایآی از مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی آمریکا میلیاردها «توکن» را در میلیونها تبادل و درخواست استخراج کردهاند.
به گفته دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، آژانس امنیت ملی و آژانس امنیت سایبری و زیرساختی، این فعالیتها دستکم از اواخر سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی) ادامه داشته و مدلهایی از جمله کلود متعلق به آنتروپیک، جِمِنای متعلق به آلفابت و گراک متعلق به اسپیساکسایآی را شامل میشده است.
«توکن» واحدهای دادهای هستند که مدلهای هوش مصنوعی هنگام آموزش و پردازش درخواستها با آنها کار میکنند و برای پیشبینی، تولید محتوا و استدلال مورد استفاده قرار میگیرند.
نهادهای آمریکایی همچنین مدعی شدهاند این اقدامات ممکن است با اطلاع دولت چین انجام شده باشد. این ادعا در حالی مطرح شده که واشنگتن و پکن احتمالا قرار است در اواسط سپتامبر درباره خطرات ایمنی هوش مصنوعی گفتوگو کنند.
بر اساس گزارش رویترز، مذاکرات احتمالی درباره ایمنی هوش مصنوعی ممکن است اندکی پیش از دیدار شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، با ترامپ در واشنگتن در ۲۴ سپتامبر برگزار شود؛ دیداری که میتواند رقابت فزاینده دو کشور در حوزه فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.