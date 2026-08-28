جوان آنلاین: نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست، بامداد دیروز حملات گسترده‌ای را در جنین، قدس، نابلس، طوباس و الخلیل انجام دادند. حملاتی که نشان می‌دهد تل‌آویو در آستانه انتخابات و در حالی که جنگ در غزه همچنان ادامه دارد، رویکردی را در پیش گرفته که می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از تنش و خشونت در کرانه باختری شود.

در هفته‌های اخیر، کرانه باختری شاهد افزایش بی‌سابقه خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان بوده است. نظامیان رژیم اشغالگر، بامداد جمعه در تازه‌ترین مرحله از موج فزاینده یورش‌های نظامی به کرانه باختری، حملاتی هماهنگ را به پنج استان این منطقه انجام دادند. این حملات که از جنین در شمال تا الخلیل در جنوب را دربرمی‌گرفت، با بازداشت دست‌کم چهار جوان فلسطینی و بازرسی ده‌ها منزل مسکونی همراه بود. در جنین، نظامیان اشغالگر به شهرک «کفردان» در غرب این شهر یورش بردند و سه جوان از خاندان عابد را بازداشت کردند. همزمان، نظامیان منطقه اسکان آوارگان اردوگاه جنین را در پیرامون دانشگاه عربی امریکایی محاصره و بازرسی کردند. در نابلس، نظامیان هم‌زمان به دو نقطه یورش بردند: اطراف اردوگاه «العین» در غرب شهر نابلس و روستای «عوریف» در جنوب آن.

در عوریف، نظامیان رژیم اشغالگر تعداد قابل‌توجهی از منازل را بازرسی کردند. در همین استان، گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست با یک دستگاه خودرو وارد روستای «عورتا» واقع در جنوب‌شرق نابلس شدند. در شمال قدس اشغالی نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «قلندیا» یورش بردند و یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند. در طوباس، شهرک‌نشینان صهیونیست با خودرو‌های شخصی خود در خیابان‌های اصلی شهر طوباس به گشت‌زنی پرداختند و هم‌زمان نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک «طمون» در جنوب این استان یورش بردند. همچنین در الخلیل، نظامیان صهیونیست منطقه «المربعه» را در داخل شهر مورد یورش قرار دادند. همچنین گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست به منطقه «الدواره» در شهرک «سعیر» در شمال الخلیل تعرض کرده و برای ساکنان آن مزاحمت ایجاد کردند.

تروریسم یهودی در کرانه باختری

نکته حائز اهمیت، واکنش منفعلانه دولت نتانیاهو به وضعیت جاری است. از آنجایی که کابینه وی از دل شهرک‌نشینان افراطی بیرون آمده، دست آنها را برای جنگ‌افروزی و خشونت در کرانه باختری باز گذاشته است، مبادا پایگاه رأی خود را از دست بدهند. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۷۶ فلسطینی در کرانه باختری به دست نظامیان رژیم صهیونیستی یا شهرک‌نشینان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند و حدود ۳ هزار و ۸۰۰ فلسطینی در نتیجه خشونت شهرک‌نشینان، تخریب منازل و اخراج‌ها آواره شده‌اند که نیمی از آنان کودک هستند.

چند روز قبل، روزنامه اسرائیل هیوم اعلام کرد که ارتش اسرائیل با صدور هشدار، تأکید کرده که کرانه باختری به دلیل افزایش شدید تنش‌ها و ناتوانی مقامات مربوطه در رسیدگی به آنها، با خطر رویارویی گسترده روبه‌رو است. یوآو لیمور، تحلیلگر نظامی صهیونیست در این مورد گفت: «این هشدار ارتش اسرائیل علنی نشده و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، فقط یک بیانیه کوتاه و مبهم صادر کرد، اما ارتش در جلسه‌ای، داده‌های مربوط به خشونت شهرک‌نشینان یا آنچه که «تروریسم یهودی» در کرانه باختری شناخته می‌شود را مورد بررسی قرار داد که حاکی از افزایش شدید میزان خشونت در این منطقه است.» وی افزود: «ارتش اسرائیل در مورد از دست رفتن کنترل اوضاع در کرانه باختری هشدار داده و مقامات ارتش از جمله رئیس ستاد، رئیس فرماندهی مرکزی، رئیس بخش عملیات و دیگران، اعتراف می‌کنند که تروریسم یهودی عامل کلیدی در تشدید اوضاع در کرانه باختری است.»



از سرگیری تمرینات حماس

وضعیت غزه هم دست‌کمی از آتش زیر خاکستر ندارد. نتانیاهو و کاتس، روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک، هر گونه بازگشایی گذرگاه «بیت حانون» را تکذیب کردند. پیش از این، یک مقام امنیتی صهیونیستی مدعی شده بود این رژیم قصد دارد گذرگاه بیت حانون را از اول سپتامبر بازگشایی کند و در مرحله نخست فقط برای ورود کالا به نوار غزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حالی که اسرائیل تاکنون هیچ یک از بند‌های توافق غزه را اجرایی نکرده، نتانیاهو و کاتس بازگشایی این گذرگاه را به خلع سلاح حماس گره زدند. همزمان، وبگاه صهیونیستی آی‌۲۴ در خبری اختصاصی گزارش داد که فرماندهی «کتائب عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش حماس، اخیراً تمرینات نیرو‌های کماندوی دریایی خود را از سر گرفته است. این اقدام نخستین حرکت از این نوع از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌آید. بنا بر این گزارش، این فرآیند تمرینی به صورت محدود و در قالب گروه‌های کوچک انجام می‌شود و برخلاف دوران پیش از جنگ، در گروه‌های بزرگ صورت نمی‌گیرد. این شبکه اسرائیلی در ادامه ادعا کرد که کتائب القسام برخی تمرینات محدود را برای نیرو‌های نخبه آغاز کرده که در حال حاضر تمامی آنها مربوط به آمادگی جسمانی است و هنوز هیچ تمرین نظامی عملیاتی انجام نشده است. به گفته این منابع، تمرینات مذکور با دستور مستقیم فرماندهی کتائب القسام در حال انجام است، اما در صورت بروز هرگونه وضعیت اضطراری امنیتی یا تشدید حملات اسرائیل در غزه، احتمال تأخیر یا توقف آنها وجود دارد. از دیدگاه فرماندهی القسام، انجام این تمرینات با توجه به عدم اطمینان از اینکه اسرائیل عملیات خود را در غزه متوقف خواهد کرد، امری حیاتی و ضروری است.