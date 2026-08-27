جوان آنلاین: بانک مرکزی ژاپن با افزایش فشارها برای ادامه روند افزایش نرخ بهره روبهرو شده است؛ زیرا تضعیف ارزش ین و استمرار تورم، نگرانیها درباره افزایش هزینه واردات و فشار بر خانوارها را بیشتر کرده است.
به گزارش مهر، به گزارش فایننشال تایمز، افزایش قیمتها و کاهش ارزش ین باعث شده برخی مقامهای بانک مرکزی ژاپن بر ضرورت ادامه عادیسازی سیاست پولی تأکید کنند. این شرایط احتمال افزایش نرخ بهره در نشستهای آینده بانک مرکزی را در کانون توجه بازارها قرار داده است.
ین ژاپن طی ماههای اخیر تحت تأثیر اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا و همچنین نگرانی درباره چشمانداز سیاست پولی این کشور، با نوسان روبهرو بوده است.
افزایش نرخ بهره میتواند به تقویت ین کمک کند، اما همزمان هزینه تأمین مالی برای شرکتها و خانوارهای ژاپنی را افزایش خواهد داد.
سرمایهگذاران اکنون منتظر دادههای جدید اقتصادی و اظهارات مقامهای بانک مرکزی ژاپن هستند تا مشخص شود این بانک چه زمانی روند افزایش نرخ بهره را ادامه خواهد داد.