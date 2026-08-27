جوان آنلاین: در ادامه تحلیلها درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بعد از شکست مفتضحانه واشنگتن در جنگ نظامی با کشورمان، علیرغم استفاده از همه ظرفیتهای ممکن، شبکه الجزیره در مقاله کوتاهی تحت عنوان «چرا ایران زیر بار تحریمهای آمریکا از هم نمیپاشد»، نوشت: طی روزهای گذشته آمریکا در چارچوب جنگ اقتصادی علیه ایران، دامنه تحریمها را گسترش داده و نهادها و شرکتهایی را که با ایران معامله میکنند، در بر میگیرد و همزمان کنترل خود را بر تجارت و صادرات نفت تشدید میکند.
به گزارش تسنیم، گزارشها نشان میدهد که تحریمهای آمریکا دیگر محدود به نفت، بانکها، شرکتها و افراد نیست و این بار در چارچوب تحریمهای ثانویه، شرکا، مسیرهای تجاری و نقل و انتقالات مالی مرتبط با ایران را هدف قرار میدهند.
در اینجا ایران به پنج بازار کلیدی متکی است که به عنوان شریانهای حیاتی برای تجارت خارجی آن عمل میکنند: چین، روسیه، ترکیه، عراق و امارات؛ جایی که سالانه دهها میلیارد دلار از این بازارها عبور میکند.
علاوه بر تحریمهای اقتصادی، ایران با فشارهایی مرتبط با حضور نظامی ایالات متحده در دریا مواجه است که محدودیتهای بیشتری را بر صادرات نفت اعمال میکند و فعالیتهای واردات و صادرات را پیچیدهتر میکند.
اما ناظران اقتصادی معتقدند که با وجود تاثیر قابل پیشبینی تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، این تحریمها باعث فروپاشی این کشور نخواهد شد و تهران را تسلیم نمیکند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تهران هنوز راههایی برای دور زدن تحریمها، به ویژه از طریق تجارت با چین، دارد. در مرحله کنونی، آمریکا بعد از اینکه در جنگ نظامی به اهداف اعلام شده خود مقابل ایران نرسید، به دنبال استفاده از فشار اقتصادی برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی است.
در مقابل، تهران روی مهار پیامدهای این جنگ اقتصادی بدون دادن امتیاز شرط بندی کرده است. در این زمینه پژوهشگران اقتصادی تاکید دارند که اقتصاد ایران قادر به تحمل تحریمها بوده و تهران بعد از دههها فشار اقتصادی به مقابله با این تحریمها عادت کرده است.
بر اساس این دیدگاه، تهدیدات اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران تفاوت زیادی با تحریمهای قبلی ندارد و عنصر جدید در تحریمهای کنونی در فشار بر کشورها، شرکتها و بانکهای بینالمللی برای جلوگیری از معامله آنها با ایران، در چارچوب تحریمهای ثانویه نهفته است.
درست است که ایران در شرایط اقتصادی پرفشاری به سر میبرد، اما تحریمهای جدید موجب فروپاشی اقتصاد این کشور نخواهد شد. آمریکا پیش از این هم تلاش زیادی کرده بود تا منابع مالی ایران را مسدود کند، اما در دستیابی به این هدف موفق نشده است.
در این زمینه سامح الهادی، محقق امور آمریکا، گفت که اثربخشی تحریمهای آمریکا تا حد زیادی به همکاری گسترده بینالمللی بستگی دارد که در حال حاضر، به ویژه در میان قدرتهای بزرگی که منافع اقتصادی و تجاری با ایران دارند، این همکاری وجود ندارد.
این پژوهشگر امور آمریکا تاکید کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده قبل از آغاز جنگ علیه ایران محاسبات دقیقی انجام نداده و نتوانسته بود شبکه گستردهای از متحدان را برای خود ایجاد کند و اکنون به سمت گسترش دامنه تحریمها علیه ایران حرکت میکند.
وی افزود که هند، پاکستان، چین و روسیه منافعی را با تهران برقرار کردهاند که مشارکت کامل آنها در تحریمهای ایالات متحده را دشوار میکند. همچنین واشنگتن، در حالی که خود را برای میزبانی از رئیس جمهور چین در ماه سپتامبر آماده میکند، به نظر نمیرسد که در موقعیت مناسبی برای تشدید مناسبات اقتصادی جدید با پکن باشد، به ویژه با توجه به تنشهای تجاری مداوم با کانادا و مکزیک.