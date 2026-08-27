وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با سید عباس عراقچی بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرده است.

جوان آنلاین: از پایگاه وزارت خارجه قطر، در این بیانیه آمده است که محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران با یکدیگر دیدار و تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن شرایط برای گفت‌و‌گو را بررسی کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، این بیانیه می‌افزاید که آل ثانی و عراقچی در این نشست درباره طرح ایجاد کریدور موقت کشتیرانی در تنگه هرمز گفت‌و‌گو کرده‌اند.

بنا بر این بیانیه، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در این نشست بر ضرورت احترام به حاکمیت کشور‌های همسایه و آزادی کشتیرانی تاکید کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که آل ثانی همچنین بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرده است.

بنا بر این بیانیه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از قطر به خاطر تلاش برای کاهش تنش‌ها و کمک به گفت‌و‌گو و مذاکره تقدیر کرده است.

شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه دولت قطر ظهر امروز (پنجشنبه ۵ شهریور) با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.