جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد دو عضو گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس را ترور کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، در این بیانیه همچنین آمده است، یکی از این افراد «رزق سهیل سلیمان ابوشحمه» است که در گذشته محافظ شخصی یحیی السنوار، رئیس پیشین حماس بوده و فرد دیگر «حازم موسی» از اعضای نیروهای نخبه این جنبش بوده است.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ترور این دو عضو مقاومت در دو حمله هوایی جداگانه به خانیونس در جنوب نوار غزه انجام شده است.
طبق ادعای ارتش رژیم اشغالگر، حازم موسی یکشنبه پیش در حمله هوایی به خانیونس به شهادت رسید و رزق سهیل سلیمان ابو شحمه روز دوشنبه در حملهای جداگانه ترور شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد، موسی نیز در روز هفتم اکتبر در یورش به پایگاه نظامی رعیم مشارکت داشته است.
ارتش رژیم اشغالگر ادعا کرده که این دو رزمنده در حال برنامهریزی برای انجام عملیاتهای جدید علیه نیروهای اسرائیلی بودند و حملات صورت گرفته به خانیونس به منظور «رفع تهدید» و «از بین بردن توانمندیهای حماس» انجام شده است.