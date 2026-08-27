جوان آنلاین: بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، این وزارتخانه اعلام کرد این اقدام بهمثابه نقض آشکار حقوق بینالملل و حقوق بینالمللی بشردوستانه است و در راستای تداوم اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه آنروا و تاسیسات وابسته به آن صورت گرفته است.
وزارت خارجه مصر در ادامه ضمن هشدار نسبت به هدف قرار دادن سازمانیافته آنروا و تلاش برای تضعیف نقش و پایان دادن به فعالیت این آژانس، تأکید کرد چنین اقداماتی میلیونها آواره فلسطینی را از خدمات اساسی آنروا در نوار غزه، کرانه باختری از جمله قدس شرقی، اردن، سوریه و لبنان محروم میکند.
این وزارتخانه در پایان همچنین از جامعه بینالمللی خواست مسئولیتهای خود را بر عهده گرفته و به طور قاطع برای توقف نقضهای رژیم صهیونیستی، حمایت از مقرها، تاسیسات و کارکنان آنروا و تضمین تداوم فعالیت این آژانس بر اساس مصوبات سازمان ملل اقدامی اتخاذ کند.
پیشتر «کریستین ساندرز» رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که یورش اسرائیل به مرکز آموزشی «قلندیا» تلاشی برای «از بین بردن حضور سازمان ملل متحد» در اراضی اشغالی فلسطین است.
ساندرز در گفتوگو با الجزیره گفت که این یورش باعث آواره شدن کارکنان آنروا شد و دستکم هفت فلسطینی نیز بر اثر اصابت گلولههای جنگی زخمی شدند، اما به گفته او، هدف گستردهتر این اقدامات، ناپدید کردن مسئله پناهندگان فلسطینی است.
نیروهای اسرائیلی روز سهشنبه این مرکز را در محله «کفر عقب» تصرف کردند. آنها تمامی کارکنان آنروا را از این مرکز اخراج کرده و به آنها اعلام کردند که اجازه بازگشت ندارند. همزمان حدود ۴۰ نفر از کارکنان و افراد حاضر در این موسسه برای مدتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و نیروهای اشغالگر اقدامات مربوط به تخریب تاسیسات این مجموعه را آغاز کردند. همچنین مقامات رژیم صهیونیستی یک مجتمع دیگر آنروا در قدس را تصرف و تخریب کرده و همزمان آب و برق شماری از مراکز وابسته به این آژانس را قطع کردند.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی از تخلیه این مرکز دفاع کرد و آن را بر اساس قوانین این رژیم قانونی دانست. او همچنین آنروا را متهم کرد که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به حماس کمک کرده است.