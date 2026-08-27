جوان آنلاین: وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، بر تداوم همکاریهای نظامی آنکارا با دمشق تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: «اسرائیل باید به حملات خود علیه سوریه پایان دهد و ما به ارائه حمایتهای نظامی به ارتش سوریه ادامه خواهیم داد.»
وزارت دفاع ترکیه همچنین انحلال گروه شبهنظامی نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را گامی مهم در راستای حفظ حاکمیت ملی سوریه و تقویت مفهوم دولت واحد در این کشور توصیف کرد.
این بیانیه میافزاید: «اعلام انحلال قسد برای حفظ حاکمیت سوریه و تقویت مفهوم دولت واحد دارای اهمیت راهبردی است.»