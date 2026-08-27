جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا خود را برای فعال سازی دادگاه غنایم جنگی دریایی که مدت‌ها بدون استفاده مانده آماده می‌کند. این اقدام با هدف تسهیل سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی و توقیف آنها توسط ارتش تروریستی آمریکا به عنوان غنائم جنگی انجام می‌شود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، پیش بینی می‌شود احیای دادگاه‌های غنائم جنگی با چالش‌های حقوقی مواجه شود و هدف آن تقویت محاصره علیه ایران و جبران هزینه‌های جنگ است.

آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون که دفترش در این طرح با وزارت دادگستری همکاری می‌کند، تاکید کرد که این وزارتخانه اکنون در حال احیای دادگاه‌های غنائم جنگی است.

اگر این طرح که هنوز به طور نهایی تصویب نشده اجرایی شود، دادستان‌های فدرال می‌توانند با روندی سریع‌تر نفت و دیگر محموله‌های توقیف شده از کشتی‌های «دشمن» یا کشتی‌های بی طرف را به عنوان اموال آمریکا مطالبه کنند. سپس کالا‌های توقیف شده فروخته و درآمد حاصل از آن به خزانه داری آمریکا واریز می‌شود!

رایتز گفت: ممکن است منافع امنیت ملی ما ایجاب کند که ارتش آمریکا در جریان یک درگیری نظامی، کشتی‌ها یا محموله‌هایی را که از دشمن حمایت می‌کنند توقیف کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دادگاه‌های فدرال ما باید آماده رسیدگی به سرنوشت این کشتی‌ها و محموله‌های توقیف شده باشند!

بر اساس این گزارش، دادگاه‌های غنایم جنگی که در قرن هجدهم و نوزدهم به کار برده می‌شدند از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ تا حد زیادی از چرخه استفاده خارج شدند و از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کاملا بدون استفاده مانده‌اند.