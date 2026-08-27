کد خبر: 1376474
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

2 وزیر امور خارجه قطر در جریان سفر به ایران با همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر خارجه قطر ، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

بدون شرح

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

پیام «با ایران» چین به جهان 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

«کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است

جمعیت بر لبه پرتگاه 

ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد

دوقلو‌ها با روپوش سفید سرقت می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

جانم به دارو بند است

گیلان و فرصت جهش زیرساختی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار