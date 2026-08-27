جوان آنلاین: ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعلام کرد ارتش این رژیم روند آماده‌سازی برای جنگ را در تمامی جبهه‌ها، از ایران و لبنان گرفته تا نوار غزه، پیش می‌برد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، وی همچنین تأکید کرد ارتش با توجه به احتمال تشدید تنش در چند جبهه، در سطح بالایی از آماده‌باش قرار دارد.

ایال زامیر در ادامه افزود با نزدیک شدن به ایام تعطیلات، نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تقویت شده‌اند و همزمان باید برای به‌کارگیری فوری یگان‌ها و گردان‌های بیشتر جهت تقویت این منطقه آماده بود.

وی در پایان گفت دستور داده است یک لشکر اضافی نیز برای تقویت نیرو‌های مستقر در کرانه باختری به سطح آمادگی بالاتری برسد.