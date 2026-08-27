رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه به همتای چینی خود به خاطر رانش زمین ویرانگر و مرگبار در چین تسلیت گفت.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه مراتب تسلیت خود را به شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، به خاطر رانش زمین ویرانگر در منطقه خودمختار تبت چین ابراز کرد.

در پیام تسلیت که توسط کرملین منتشر شد، آمده است: «مایلم صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت خود را در رابطه با پیامد‌های غم‌انگیز رانش زمین در منطقه خودمختار تبت چین ابراز کنم.»

رهبر روسیه از شی درخواست کرد تا مراتب همدردی و حمایت خود را به کسانی که عزیزان خود را در نتیجه این فاجعه از دست داده‌اند، ابلاغ کند و همچنین برای همه مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

ولادیمیر پوتین همچنین مراتب تسلیت عمیق خود را به رام چاندرا پاودل، رئیس جمهور نپال و بالندرا شاه، نخست وزیر نپال، به دلیل تلفات متعدد ناشی از رانش زمین و سیل ابراز کرد.

روز چهارشنبه، سیل عظیمی به رودخانه بوتکوشی در نپال کوهستانی سرازیر شد. این سیل بزرگ ناشی از زلزله و رانش زمین پس از آن در مرز چین و نپال بود. به گفته اداره گردشگری نپال، بیش از ۶۴۰ گردشگر، از جمله هشت روس، پس از سیل مفقود شده‌اند.