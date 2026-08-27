بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های صعودی خود را پشت سر گذاشت؛ جایی که شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۴۳۴ هزار واحدی، معادل حدود ۷.۳ درصد، در نهایت به ارتفاع ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید و رکوردی تازه را ثبت کرد.

جوان آنلاین: ورود نقدینگی حقیقی، افزایش تقاضا در طیف گسترده‌ای از نماد‌ها و تغییر انتظارات سیاسی و ارزی، سه محرک اصلی این صعود بودند؛ اما حالا پرسش مهم برای معامله‌گران این است که آیا موج صعودی در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت یا بازار پس از یک جهش کم‌سابقه، وارد فاز استراحت می‌شود؟

به گزارش ایسنا، بازار سهام در هفته گذشته نه تنها به مسیر صعودی خود ادامه داد، بلکه با شتابی به مراتب بیشتر از هفته‌های قبل، قله‌های جدیدی را فتح کرد. شاخص کل که در آغاز هفته در محدوده ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد قرار داشت، در پایان معاملات چهارشنبه با جهشی بیش از ۱۶۲ هزار واحدی از مرز ۶.۳ میلیون واحد عبور کرد و روی عدد ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار واحد ایستاد؛ رشدی که یکی از قدرتمندترین صعود‌های روزانه بازار سرمایه در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

بررسی عملکرد هفتگی نیز نشان می‌دهد شاخص کل طی پنج روز معاملاتی بیش از ۴۳۴ هزار واحد افزایش یافته و بازدهی حدود ۷.۳ درصدی را ثبت کرده است. این رشد در شرایطی رخ داد که شاخص هم‌وزن نیز صعود قابل توجهی داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد موج صعودی صرفاً در چند سهم بزرگ و شاخص‌ساز متمرکز نبوده و بخش قابل توجهی از بازار را دربر گرفته است.

پول حقیقی پشت سر خریداران

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تقویت سمت تقاضا، افزایش ورود پول حقیقی به بازار بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در مجموع هفته حدود ۹.۴ همت پول حقیقی وارد بازار سهام شد؛ اتفاقی که از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و تغییر مسیر بخشی از نقدینگی به سمت سهام حکایت دارد.

از سوی دیگر، افزایش ارزش معاملات نیز نشان داد رشد شاخص تنها حاصل معاملات کم‌عمق در تعدادی از نماد‌های بزرگ نبوده است. در آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش معاملات در محدوده ۳۱ همت قرار گرفت و رشد همزمان شاخص هم‌وزن نیز بر گستردگی تقاضا تأکید داشت.

در چنین شرایطی، عبور شاخص از کانال‌های ۶، ۶.۱، ۶.۲ و در نهایت ۶.۳ میلیون واحد طی مدت کوتاهی، بیش از آنکه صرفاً یک اتفاق تکنیکال باشد، نشان‌دهنده تغییر محسوس انتظارات فعالان بازار است.

بورس در هفته آینده چه می‌کند؟

اکنون بازار در شرایطی وارد هفته آینده خواهد شد که شاخص کل در قله تاریخی خود قرار گرفته است. بنابراین، احتمال افزایش عرضه و شناسایی سود پس از رشد پرشتاب هفته گذشته وجود دارد. بخشی از معامله‌گران که طی هفته‌های اخیر در قیمت‌های پایین‌تر وارد بازار شده‌اند، ممکن است با نزدیک شدن شاخص به محدوده‌های جدید، بخشی از سود خود را ذخیره کنند.



با این حال، در صورتی که ورود پول حقیقی ادامه پیدا کند و ارزش معاملات در سطوح بالا باقی بماند، اصلاح‌های احتمالی می‌تواند بیشتر در قالب استراحت و دست به دست شدن سهام رخ دهد تا تغییر روند.

در مقابل، کاهش محسوس ارزش معاملات یا خروج پول حقیقی می‌تواند نخستین علامت از خستگی بازار باشد. از این منظر، رفتار شاخص هم وزن نیز در هفته آینده اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تداوم رشد آن می‌تواند نشان دهد موج صعودی همچنان از عمق مناسبی برخوردار است.