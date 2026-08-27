جوان آنلاین: ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز برای سیصد و بیست و دومین روز متوالی، در چارچوب نقض توافق آتشبس در نوار غزه، به حملات وحشیانه خود علیه غیرنظامیان ادامه داد.
۲ شهید و چند زخمی در حملات اشغالگران به نوار غزه
منابع فلسطینی اعلام کردند که در حمله جنگندههای ارتش رژیم اشغالگر به اردوگاه آوارگان الشاطی در غرب شهر غزه یک شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند.
همچنین در تیراندازی نظامیان صهیونیست در اردوگاه قطر در شرق شهر حمد در شمال غربی خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، یک کودک مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شد.
در بمباران چادر آوارگان در اردوگاه غیث در خان یونس هم یک فلسطینی به شهادت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند.
همچنین قایقهای جنگی ارتش اشغالگر به سمت غیر نظامیان در نزدیکی خان یونس شلیک کردند. همزمان با آن، نظامیان صهیونیست، منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه و محلههای الشجاعیه و التفاح در شرق شهر غزه را هدف حملات توپخانهای قرار دادند.
در همین حال، پهپادهای جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز غرب نوار غزه در ارتفاع پایین به پرواز درآمدند.
بیش از ۱۳۰۰ شهید از زمان آغاز آتشبس نمایشی در غزه
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که تعداد شهدا از زمان آغاز آتش بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون به ۱۳۰۴ تن افزایش یافته و تعداد زخمیها هم به ۴۳۳۶ نفر رسید. علاوه بر آن، پیکر ۸۱۴ شهید هم در این مدت کشف شده است.
تعداد کل شهدای فلسطینی از زمان آغاز جنگ نسل کشی رژیم اشغالگر علیه غزه نیز طبق آمار رسمی به ۷۳۴۳۹ شهید و ۱۷۴۴۴۷ زخمی رسیده است که نشان دهنده هزینه سنگین انسانی تجاوز مداوم اسرائیل به نوار غزه است.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که بیمارستانهای این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ شهید و ۱۰ زخمی دریافت کردهاند.
مصادره پیکر ۱۷۰۰ شهید فلسطینی توسط صهیونیستها
از سوی دیگر، دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی امروز پنجشنبه، در بیانیهای به مناسبت روز ملی بازیابی پیکرهای شهدا اعلام کرد که خودداری مقامات رژیم اشغالگر از تحویل پیکرهای شهدا، نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه است و رنج مداومی را بر خانوادههای آنها تحمیل میکند، خانوادههایی که از دانستن سرنوشت عزیزانشان و وداع با آنها و دفن آنها طبق آیینهای مذهبی خود محروم هستند.
این دفتر تاکید کرد که طبق گزارشهای موجود، صهیونیستها پیکرهای حدود ۱۷۰۰ شهید را مصادره کردهاند و تاکنون کمپین ملی بازیابی پیکرهای شهدا توانسته ۷۹۹ نفر از این شهیدان را شناسایی کنند.
بر اساس این بیانیه، در میان پیکرهای شهدایی که صهیونیستها آنها را مصادره کردهاند، پیکر ۸۱ کودک زیر ۱۸ سال وجود دارد و ۱۰ تن از آنها هم، زن هستند. البته با توجه به مفقود الاثر بودن هزاران تن از مردم غزه در سایه جنگ نسل کشی دشمن صهیونیستی، پیشبینی میشود که تعداد پیکرهایی که صهیونیستها آنها را مصادره کردهاند، بسیار بیشتر از آمار اعلام شده باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است که سیاست اشغالگران طی دهههای گذشته در مصادره پیکرهای شهدای فلسطینی، خانوادههای این شهدا را از حقوق اولیه خود در وداع با فرزندانشان و دفن شرافتمندانه آنها محروم کرده است. این سیاست صهیونیستها نقض قوانین و حقوق بینالملل است که احترام به مردگان را ضروری میداند.
دفتر رسانهای اسرای فلسطینی در ادامه از جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواست تا اشغالگران را برای افشای سرنوشت همه مفقودان تحت فشار قرار داده و پیکرهای شهدا را بدون قید و شرط به خانوادههایشان تحویل دهند.
این دفتر همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل بینالمللی در مورد شرایط مربوط به مصادره پیکرهای شهدا و هتک حرمت آنها شد و تاکید کرد که مقامات رژیم اشغالگر باید به خاطر نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی محاکمه و مجازات شوند.
طبق آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه تعداد مفقودان در این باریکه از زمان آغاز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی ضد غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. البته وزارت بهداشت و دولت غزه به دلیل نبود امکانات کافی و نابودی همه تجهیزات در جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه نمیتوانند آمار دقیق شهدا و مفقود شدگان را تخمین بزنند و طبق اعلام نهادهای جهانی، آمار واقعی قربانیان ۴۰ درصد بیشتر از آماری است که وزارت بهداشت غزه میدهد؛ بنابراین به نظر میرسد که تعداد مفقودان هم همانند شهدا بسیار بیشتر از چیزی باشد که توسط وزارت بهداشت غزه اعلام شده است. ارزیابیها نشان میدهد که بسیاری از مفقودان به شهادت رسیدهاند و پیکرهای آنها زیر آوار مانده است و به دلیل حجم زیاد آوار و نبود امکانات، تیمهای امدادی نتوانستند پیکرهای این افراد را از زیر آوار بیرون بیاورند. همچنین ارتش اشغالگر همواره مانع از انجام کار تیمهای بین المللی و اداره دفاع مدنی غزه برای آواربرداری و نجات مجروحان و بیرون کشیدن پیکرهای شهدا شده است.