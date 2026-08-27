تلاش عراق برای تقویت پدافند هوایی و ساماندهی پرونده سلاح

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق تاکید کرد که بغداد به زمان بندی تعیین شده برای خروج نیرو‌های ائتلاف بین المللی از این کشور پایبند است.

به گزارش مهر، وی همچنین بر موضع روشن دولت عراق درباره پرونده سلاح و ادغام گروه‌های مسلح در ساختار حاکمیت این کشور تاکید کرد.

النعمان درباره حضور نیرو‌های خارجی گفت: روند خروج نیرو‌های ائتلاف بین المللی طبق برنامه در ۳۰ سپتامبر آینده تکمیل خواهد شد و این موضوع بیانگر حاکمیت عراق و استقلال این کشور در تصمیم گیری است. ۳۰ سپتامبر یک روز ملی در عراق است که طی آن صفحه‌ای جدید در تاریخ عراق آغاز خواهد شد.

وی گفت: دولت عراق با جدیت در تلاش است وضعیت سلاح را ساماندهی کرده و آن را در اختیار دولت قرار دهد. مشروعیت این سلاح ریشه در نقش ملی و تاریخی گروه‌ها و تشکیلات مسلح در پشتیبانی از نیرو‌های امنیتی و حفاظت از کشور دارد.

النعمان تصریح کرد: سلاحی که از خاک کشور حفاظت کرده است به حاشیه رانده نخواهد شد بلکه به طور حتم در چارچوب قانونی دولت قرار خواهد گرفت و از نیرو‌های آن نیز تقدیر خواهد شد و فداکاری‌های بزرگ آنان به رسمیت شناخته می‌شود. این روند در چارچوب یک رویکرد ملی جامع با هدف تقویت حاکمیت قانون و ایجاد یک نهاد امنیتی ملی، یکپارچه و قدرتمند انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: چند روز دیگر به زمان خروج آخرین سرباز نیرو‌های ائتلاف می‌رسیم و اطمینان داریم نیرو‌های امنیتی قادر به حفاظت از حاکمیت کشور هستند. انحصار سلاح در دست دولت یک مطالبه حاکمیتی و مردمی است و این روند از طریق گفت وگوی میان عراقی‌ها و بدون دخالت خارجی انجام خواهد شد. وزارت دفاع طرحی برای توسعه توانمندی‌های پدافند هوایی تدوین کرده و نخستین سامانه‌های آن به زودی تحویل داده خواهند شد.