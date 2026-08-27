تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع خبری امروز (پنجشنبه) از تداوم نقض آتش‌بس و ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

جوان آنلاین: رسانه‌های لبنانی از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک القنطره واقع در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش ایسنا، خبرنگار شبکه خبری المیادین گزارش داد توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی از شهرک المنصوری را هدف قرار داده است.

منابع خبری اعلام کردند بولدوزر‌های نظامی متعلق به رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب مناطقی از شهرک‌های «المنصوری» و «بیوت السیّاد» کرده‌اند.

رسانه‌های لبنانی گزارش دادند پهپاد رژیم صهیونیستی اقدام به پرتاب بمب صوتی در منطقه «وادی العزیه» کرده است.

رسانه‌های خبری همچنین از شلیک بمب صوتی توسط رژیم اشغالگر در اطراف دوحه کفررمان خبر دادند.

توپخانه رژیم اشغالگر همچنین منطقه «وادی الحجیر» از سمت شهرک «غندوریه» را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی در حمله‌ای پهپادی منطقه «حوشین» در اطراف شهرک «میس الجبل» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

خبرنگار شبکه خبری العربی الجدید نیز از هدف قرار دادن شهرک «زوطر الشرقیه» واقع در شهرستان «النبطیه» در جنوب لبنان خبر داد.

در پی حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم اشغالگر به منطقه واقع میان شهرک‌های «کونین» و «عیناثا» واقع در جنوب لبنان آتش‌سوزی گسترده‌ای به وقوع پیوست.

این تجاوزات رژیم صهیونیستی در حالی انجام می‌گیرد که تاکنون پنج دور از مذاکرات میان تل آویو و بیروت با میانجی‌گری آمریکا برگزار شده و رژیم اشغالگر به هیچ وجه به مفاد توافق آتش‌بس پایبند نبوده است.

از سوی دیگر، ابراهیم الموسوی، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان خاطرنشان کرد که دولت لبنان به جنوب و ساکنان آن پشت کرده و تعهدات خود را نسبت به آنها فراموش کرده است. عملکرد دولت لبنان در قبال جنوب کشور طوری است که گویی تجاوزی از سوی اسرائیل وجود ندارد.

وی همچنین تأکید کرد: دولت لبنان بایستی در محاسبات خود بازنگری کند و تعهدات خود را به یاد آورد و به اقدامات کینه‌توزانه و تحریک‌آمیز و نیز دسیسه‌چینی‌ها خاتمه ببخشد چرا که چنین مسائلی نباید ادامه پیدا کند.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تصریح کرد دشمن اسرائیلی با وجود تمامی کشتار‌ها و ویرانی‌هایی که مرتکب شده، قادر نبوده آن را در واقعیت به پیروزی سیاسی یا معادله قدرت تبدیل کند.

از سوی دیگر، حسین جشی، از اعضای ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در جریان سخنرانی خود در یک مراسم یادبود تصریح کرد که همه متوجه شده‌اند که توافق موسوم به توافق چارچوب میان دولت لبنان با رژیم صهیونیستی آسیب‌های قابل توجهی برای لبنان به همراه دارد. این توافق به معنای نقض تمامی توافق‌ها و قوانین مربوط به دشمنی لبنان با رژیم صهیونیستی است، از جمله توافق طائف که بر اصل دشمنی با اسرائیل تأکید داشته و استفاده لبنان از همه ابزار‌های ممکن برای اخراج اشغالگران را مشروع می‌داند.

وی همچنین افزود توافق چارچوب همچنین ناقض قوانین بین‌المللی است؛ قوانینی که اشغال خاک یک کشور توسط هر طرف دیگری را جرم تلقی می‌کند. علاوه بر این، این توافق به‌مثابه ارتباط مستقیم با دشمن صهیونیستی است که قانون لبنان مصوب سال ۱۹۵۵ را که تمامی اشکال تماس با دشمن صهیونیستی را جرم تلقی می‌کند، نقض می‌کند. اینکه بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) چندین مرتبه از دولت لبنان به خاطر این توافق تشکر کرده، بیانگر این است که توافق مذکور تماماً در راستای منافع صهیونیست‌ها است.

این نماینده پارلمان لبنان خطاب به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور گفت: حاکمیت با آزادسازی سرزمین، شکست اشغالگران، توقف تجاوزات علیه لبنان، محافظت از مردم لبنان و معیشت آنها و مسلح کردن ارتش ملی با توانایی‌های کافی و اراده سیاسی برای مقابله با دشمن محقق می‌شود.