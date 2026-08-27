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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراف مشاوران ترامپ: در جنگ ایران شکست خورده‌ایم و فقط به فکر انتخاباتیم

2 نشریه آمریکایی از پشت‌پرده استراتژی جدید دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت و تأکید کرد هدف اصلی کاخ سفید از اعمال فشار اقتصادی بر تهران، نه حل‌وفصل واقعی بحران، بلکه به‌حاشیه‌راندن جنگ و کاستن از فشار‌های سیاسی داخلی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است؛ راهبردی که به اعتراف مشاوران ترامپ، تنها برای «دوام آوردن تا انتخابات» طراحی شده است.

جوان آنلاین: نشریه آمریکایی آتلانتیک در گزارشی به قلم تحلیلگران خود فاش کرده است که کاخ سفید پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود علیه جمهوری اسلامی ایران، اکنون به دنبال به‌حاشیه‌راندن این جنگ و فرار از پیامد‌های سیاسی آن در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ که از ادامه درگیری با ایران خسته و درمانده شده، راهبرد جدیدی را در پیش گرفته که هدف اصلی آن نه حل‌وفصل واقعی بحران، بلکه مدیریت افکار عمومی آمریکا و کاستن از فشار‌های سیاسی داخلی پیش از انتخابات نوامبر است.

شکست راهبرد نظامی و فرسایش توان تسلیحاتی

آتلانتیک تصریح می‌کند کارزار متجاوزانه نظامی آمریکا علیه ایران اثربخشی خود را از دست داده و ذخایر مهمات واشنگتن به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS)، جنگ اخیر ذخایر پدافند هوایی آمریکا به‌ویژه موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد را به میزان قابل‌توجهی تحلیل برده و بازسازی این ذخایر سال‌ها زمان نیاز دارد.

این نشریه همچنین به گزارش‌های اخیر اشاره کرد مبنی بر اینکه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» با ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی، بیش از ۲۷۰ روز متوالی بدون توقف در بندر در دریا مانده و خدمه آن با کمبود غذا، مشکلات فنی و کاهش روحیه مواجه بوده‌اند.

هدف اصلی: فرار از بحران سیاسی داخلی

به نوشته نشریه آتلانتیک، مشاوران ترامپ صراحتاً اذعان کرده‌اند که «فقط تلاش می‌کنیم تا انتخابات میان‌دوره‌ای دوام بیاوریم». این اعتراف نشان‌دهنده عمق بحران سیاسی جمهوری‌خواهان است که با کاهش شدید محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌ها حتی در حوزه‌های اقتصاد و مهاجرت مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان جمهوری‌خواه از ترس خشم رأی‌دهندگان، از برگزاری نشست‌های عمومی با مردم خودداری کرده‌اند و آن دسته از نمایندگانی که چنین نشست‌هایی برگزار کرده‌اند با پرسش‌های سخت درباره دلیل آغاز جنگ علیه ایران روبه‌رو شده‌اند.

عقب‌نشینی از اهداف ادعایی اولیه

آتلانتیک فاش می‌سازد که وعده‌های اولیه کاخ سفید درباره «تغییر حکومت در ایران» یا «توقف برنامه هسته‌ای» به‌کلی کنار گذاشته شده و ترامپ اکنون در گفت‌و‌گو‌های خصوصی با متحدانش گفته که اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، «به‌سادگی اعلام پیروزی خواهد کرد و به سراغ مسائل دیگر می‌رود».

با این حال، حتی این هدف حداقلی نیز محقق نشده است. جمهوری اسلامی ایران همچنان کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده است.

تشکیلات نظامی آمریکا تحت فشار

این گزارش به هزینه‌های انسانی و تجهیزاتی سنگین تجاوزگری علیه ایران که ارتش آمریکا به آن اعتراف کرده، اشاره می‌کند: ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند، پایگاه‌های واشنگتن در منطقه آسیب دیده و پنتاگون مجبور شده قراردادی ۲۲.۹ میلیارد دلاری برای تسریع تولید موشک‌های کروز تاماهاوک منعقد کند.

آتلانتیک همچنین به نگرانی مقام‌های آمریکایی از توانمندی ایران اشاره کرده و نوشته است: «ایران در مقایسه با آغاز جنگ، قدرت بسیار بیشتری در منطقه در اختیار دارد» و حتی پس از ادعای ترامپ درباره پاکسازی مین‌ها، تهران همچنان می‌تواند با قایق‌های کوچک، راکت‌انداز‌های دستی و پهپاد‌ها عملیات انجام دهد.

ترس از واکنش ایران پیش از انتخابات

به نوشته آتلانتیک، مقام‌های آمریکایی بیم دارند که تحریم‌های جدید، واکنش تهران را برانگیزد. به ادعای این گزارش، ایران انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را با دقت زیر نظر دارد و مقام‌های ایرانی نگران تشدید اقدامات خصمانه واشنگتن پس از انتخابات هستند و این موضوع ممکن است تهران را به برخورد تلافی‌جویانه پیش از برگزاری انتخابات وادارد و بار دیگر جنگ را به کانون توجه رأی‌دهندگان آمریکایی بازگرداند.

برچسب ها: ترامپ ، ایران ، کاخ سفید
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