ادعای رژیم صهیونیستی درباره ترور محافظ شخصی یحیی سنوار

جوان آنلاین: از خبرگزاری سما، ارتش رژیم صهیونیستی در این بیانیه مدعی شده است که رزق سهیل سلیمان ابوشحمه از نیرو‌های نخبه جنبش حماس و محافظ شخصی یحیی سنوار را روز یکشنبه در خان یونس در جنوب نوار غزه ترور کرده است.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که این عضو گردان‌های القسام، در روز عملیات هفتم اکتبر در حمله به پایگاه نظامی رعیم مشارکت داشته است.

براساس این بیانیه ادعایی، «حازم موسی» یکی دیگر از نیرو‌های یگان نخبه حماس نیز در خان یونس ترور شده است.

بنا بر ادعای ارتش رژیم صهیونیستی، موسی نیز در روز هفتم اکتبر در یورش به پایگاه نظامی رعیم مشارکت داشته است.