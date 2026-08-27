کد خبر: 1376458
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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نفوذ هکر‌های چینی به ناسا و سنای آمریکا ردیابی شد

2 آمریکا اعلام کرد یک عملیات هک چینی را که مسئول نفوذ به وزارت دادگستری، ناسا، فدرال رزرو، سنا و دیگر آژانس‌های حساس دولتی بوده، مختل کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، وزارت دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد دامنه‌های مورد استفاده دو پلتفرم هک به نام‌های QScan و QTRouter را که در بخشی از این کمپین هک استفاده می‌شده، توقیف کرده است.

به گزارش مهر، یک استشهادنامه، وزارت انرژی، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، موسسه ملی بهداشت و چهار شرکت دیگر در آمریکا و کره جنوبی را به عنوان قربانیان هک شناسایی کرده است.

سفارت چین در واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد پلتفرم‌ها توسط یک شرکت چینی به نام «نانجیانگ شینجویی نتورک تکنولوژی» اداره می‌شدند که مشتریان آن شامل نهاد اطلاعاتی غیرنظامی چین، یعنی «وزارت امنیت دولتی»، و ارتش آن، یعنی «ارتش آزادی‌بخش خلق» هستند.

این شرکت به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است.

در استشهادنامه مذکور آمده هکر‌ها حداقل از سال ۲۰۱۸ میلادی از ابزار‌های ابداعی خودشان برای نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی و دیگر شبکه‌های حساس در آمریکا و سراسر جهان استفاده کرده‌اند.

براساس اطلاعات موجود سطح دسترسی آنها متفاوت بوده است. این هکر‌ها درسال ۲۰۱۹ میلادی سعی کردند با استفاده از ضعف در یک وی پی ان به شبکه‌های ناسا نفوذ کنند. این هکر‌ها درسپتامبر ۲۰۲۴ میلادی به سه آزمایشگاه وزارت انرژی آمریکا، موسسه ملی سلامت آمریکا، یک آژانس بدون نام وزرات بهداشت و خدمات انسانی و یک تولید کننده دستگاه‌های امنیتی آمریکا نفوذ کردند.

کمپین‌های هک مرتبط با چین زنجیره‌ای از شبکه‌های حساس دولتی و خصوصی آمریکا را در سال‌های اخیر به خطر انداخته‌اند.

برچسب ها: آمریکا ، هکرهای چینی ، ناسا
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