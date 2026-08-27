کد خبر: 1376457
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
اقتصاد » اخبار کلی

کالابرگ مردادماه مشمولان احراز اقامت، شارژ شد

2 معاون وزیر رفاه اعلام کرد: اعتبار کالابرگ مردادماه آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده و با استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ثبت نشانی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، نسبت به احراز اقامت خود اقدام کرده بودند، امروز، پنجم شهریورماه همزمان با کد‌های ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

جوان آنلاین: یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه در گفت‌و‌گو با ایسنا با اعلام این خبر، اظهار کرد: اعتبار کالابرگ مردادماه آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده بودند و پس از آن با استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ثبت نشانی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، نسبت به احراز اقامت خود در کشور اقدام کردند، شارژ شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اعتبار کالابرگ این گروه در پنجم شهریورماه و همزمان با شارژ اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ بود، در حساب آنها قرار گرفت. این گروه از مشمولان پس از دریافت پیامک احراز اقامت، ملزم به ثبت آدرس محل سکونت در سامانه املاک و اسکان و تکمیل فرآیند احراز اقامت بودند و پس از تأیید اطلاعات، امکان دریافت اعتبار کالابرگ برای آنها فراهم شد.

اندایش همچنین تاکید کرد: مشمولانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده‌اند، برای بهره‌مندی از اعتبار کالابرگ باید فرآیند اعلام‌شده برای احراز اقامت و ثبت نشانی را تکمیل کنند.

به این ترتیب، اعتبار کالابرگ مردادماه این خانوار‌ها نیز همانند سایر مشمولان در چرخه شارژ طرح قرار گرفته و خانوار‌های واجد شرایط می‌توانند از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند:

۱) با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار٬ کدملی تک تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایشان در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

۲) همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند.

برچسب ها: کالابرگ ، احراز اقامت ، سرپرست خانوار
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

بدون شرح

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

پیام «با ایران» چین به جهان 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

«کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است

جمعیت بر لبه پرتگاه 

ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد

دوقلو‌ها با روپوش سفید سرقت می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

گیلان و فرصت جهش زیرساختی 

جانم به دارو بند است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار