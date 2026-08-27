کالابرگ مردادماه مشمولان احراز اقامت، شارژ شد

معاون وزیر رفاه اعلام کرد: اعتبار کالابرگ مردادماه آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده و با استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ثبت نشانی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، نسبت به احراز اقامت خود اقدام کرده بودند، امروز، پنجم شهریورماه همزمان با کد‌های ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

جوان آنلاین: یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه در گفت‌و‌گو با ایسنا با اعلام این خبر، اظهار کرد: اعتبار کالابرگ مردادماه آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده بودند و پس از آن با استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ثبت نشانی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، نسبت به احراز اقامت خود در کشور اقدام کردند، شارژ شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اعتبار کالابرگ این گروه در پنجم شهریورماه و همزمان با شارژ اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ بود، در حساب آنها قرار گرفت. این گروه از مشمولان پس از دریافت پیامک احراز اقامت، ملزم به ثبت آدرس محل سکونت در سامانه املاک و اسکان و تکمیل فرآیند احراز اقامت بودند و پس از تأیید اطلاعات، امکان دریافت اعتبار کالابرگ برای آنها فراهم شد.

اندایش همچنین تاکید کرد: مشمولانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده‌اند، برای بهره‌مندی از اعتبار کالابرگ باید فرآیند اعلام‌شده برای احراز اقامت و ثبت نشانی را تکمیل کنند.

به این ترتیب، اعتبار کالابرگ مردادماه این خانوار‌ها نیز همانند سایر مشمولان در چرخه شارژ طرح قرار گرفته و خانوار‌های واجد شرایط می‌توانند از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند:

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۱) با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار٬ کدملی تک تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایشان در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

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۲) همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند.