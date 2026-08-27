پاکستان: منیر به عنوان فرستاده ترامپ به تهران نرفت/ مخالف تحریم هستیم

جوان آنلاین: "طاهر اندرابی"، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه ۵ شهریورماه در نشست خبری خود تاکید کرد: ادعا‌های برخی محافل مبنی بر سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران به عنوان فرستاده رئیس جمهور ترامپ یا ایالات متحده گمراه کننده و از نظر واقعی نادرست است، زیرا سفر او صرفاً در چارچوب و زمینه نقش مداوم پاکستان به عنوان میانجی انجام شده است.

به گزارش تسنیم، در همین خصوص یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی به خبرگزاری تسنیم گفت: برخلاف آنچه بعضی رسانه‌ها گفته‌اند عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که روز گذشته به ایران سفر کرده بود حامل پیام تهدید یا پیام مشابه از ناحیه آمریکا نبود بلکه به دنبال باز کردن فضای مذاکرات بود و به دنبال این بود که شروط و مواضع ایران را به طرف آمریکایی منتقل کند.

وی افزود: در دیدار‌های صورت گرفته با آقای منیر، مواضع ایران به صورت شفاف به طرف پاکستانی اعلام شد.

اندرابی همچنین در پاسخ به سوالی درباره رویکرد پاکستان نسبت به فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: تحریم‌های یکجانبه پیامد‌های منفی به دنبال دارد و پاکستان آن را طبق قوانین بین‌المللی نمی‌داند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد: جنگ اقتصادی علیه ایران بخشی از همان بن بست بین تهران و واشنگتن است، لذا باید این مسائل حتما مطابق با دیپلماسی و گفت‌و‌گو حل و فصل شود.