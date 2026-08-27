انتقاد روسیه از تجاوزات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: تشدید تنش غیر قابل توجیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بازار جهانی را از یک پنجم نفت و یک سوم گاز محروم کرده است.

به گزارش مهر، این وزارت خانه در خصوص جنگ اوکراین نیز تاکید کرد: فرانسه، آلمان و انگلیس در تشدید بحران اوکراین نقش دارند. کی یف برای کشور‌های منطقه دریای سیاه تهدیدات نظامی ایجاد می‌کند. نیرو‌های مسلح اوکراین امسال به ۲۱۴ کشتی غیرنظامی با پرچم کشور‌های مختلف در دریای سیاه حمله کرده‌اند.

وزارت خارجه روسیه اضافه کرد: پاسخ روسیه به حملات نیرو‌های مسلح اوکراین با استفاده از تسلیحات انگلیسی می‌تواند شامل هدف قرار دادن تأسیسات نظامی انگلیس در اوکراین و خارج از این کشور باشد. مسکو از لندن می‌خواهد رویکرد تقابلی خصمانه خود را که می‌تواند به تشدید درگیری در اوکراین منجر شود متوقف کند.

این وزارت خانه درباره ارمنستان نیز تصریح کرد: در ارمنستان سرکوب نیرو‌های سیاسی حامی تقویت روابط با روسیه جریان دارد که با خواسته‌های جامعه ارمنستان در تضاد است.

وزارت خارجه روسیه در خصوص بشار اسد نیز تاکید کرد: پذیرش بشار اسد در روسیه صرفا دلایل بشردوستانه دارد.