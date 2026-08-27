چین، آمریکا را بزرگترین «امپراتوری هک» جهان نامید

جوان آنلاین: پیشتر نشریه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه گزارش داد که افبیآی یک گروه هکر را که به سیستمهای کامپیوتری دولت ایالات متحده نفوذ کرده بودند، مختل کرده است. گفته میشود این هکرها از سال ۲۰۱۸ فعالیت خود را آغاز کردهاند و با یک شرکت مستقر در چین مرتبط بودهاند که به گفته افبیآی، به سازمانهای اطلاعاتی چین دسترسی به شبکههای هک شده و اطلاعات سرقت شده را میدهد.
به گزارش ایسنا، در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه چین در یک جلسه توجیهی گفت: «ایالات متحده به طور گسترده به عنوان بزرگترین امپراتوری هک و نظارت جهان شناخته میشود و سابقه طولانی در چنین فعالیتهایی دارد که شواهد غیرقابل انکاری از آن پشتیبانی میکند.»
این دیپلمات گفت که پکن قاطعانه با انتشار اطلاعات نادرست برای اهداف سیاسی مخالف است.
او گفت: «این به اصطلاح بیانیه آمریکایی فاقد هرگونه مدرکی است و همه چیز را وارونه جلوه میدهد.»
لین جیان افزود که چین نارضایتی و مخالفت شدید خود را با تازهترین تلاش ایالات متحده برای سوءاستفاده از امنیت سایبری برای بدنام کردن چین ابراز میکند. لین همچنین گفت که چین قاطعانه با فعالیتهای هک مخالف است و مطابق با قانون، اقداماتی را برای مبارزه با آن انجام میدهد.