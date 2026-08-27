جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت: «هر نیروی خارجی در اوکراین که مانع اجرای عملیات نظامی ویژه و دستیابی به یک توافق پایدار شود، مطلقاً غیرقابل قبول است و به اهداف نظامی مشروع تبدیل خواهد شد.»
این دیپلمات روس تأکید کرد که برنامههای به اصطلاح «ائتلاف مشتاقان» برای اعزام نیرو به اوکراین گامی به سوی مشارکت بیشتر ناتو در این درگیری است.
علاوه بر این، ماریا زاخارووا اظهار داشت که فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنان به دامن زدن به درگیری در اوکراین و طولانی کردن بحران ادامه میدهند.
زاخارووا در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «ما مایلیم جداگانه در مورد نقش مخرب رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در تشدید بیشتر درگیری در اوکراین و ادامه دامن زدن به آتش بحران اوکراین صحبت کنیم.»
از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که کییف تهدیدهای نظامی برای کشورهای منطقه دریای سیاه ایجاد میکند.
زاخارووا افزود: «رژیم [ولودیمیر]زلنسکی همچنان به ایجاد تهدیدهای نظامی برای کشورهای منطقه دریای سیاه ادامه میدهد. امسال نیروهای مسلح اوکراین به ۲۱۴ کشتی غیرنظامی در دریای سیاه با پرچم کشورهای مختلف حمله کردهاند.»