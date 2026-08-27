منابع فلسطینی از یورش صهیونیست‌ها به سراسر کرانه باختری و بازداشت گسترده فلسطینیان خبر دادند.

جوان آنلاین: در میان تشدید قابل توجه تجاوزات اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری، صبح امروز منابع فلسطینی از موج جدید حملات صهیونیست‌ها خبر داده و اعلام کردند که مناطق مختلف کرانه باختری امروز هم همانند روز‌های گذشته شاهد تهاجمات نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی بود.

به گزارش تسنیم، منابع فلسطینی گزارش دادند که از شب گذشته و همچنین بامداد امروز پنجشنبه، نظامیان صهیونیست حملات گسترده‌ای را به چندین شهر و روستا در کرانه باختری انجام دادند. این یورش‌ها شامل حمله به خانه‌های فلسطینیان، تیراندازی و زخمی شدن فلسطینی‌ها همزمان با حملات شهرک نشینان به مناطق مختلف بود.

در جنین در شمال کرانه باختری هم نیرو‌های اشغالگر بعد از یورش به یک خانه و غارت وسایل آن در شهر کفیرت در جنوب این شهر، یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

نیرو‌های اشغالگر همچنین به شهر سیلات الحارثیه، در غرب جنین، یورش بردند و سه مرد جوان به نام‌های قصی معاذ شواهنه، عیسی خباس و ولید احد جردات را بازداشت کرده و همچنین به تعدادی از خانه‌ها در این شهر یورش بردند.

در الخلیل در جنوب کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست به شهر الکرمل یورش برده و تعدادی از فلسطینی‌ها را بازداشت کردند.

نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی همچنین به پارک جمال عبدالناصر در نابلس در شمال کرانه باختری یورش برده و چند جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

در جریان یورش نظامیان صهیونیست به روستای زیتا جماعین و ماداما در جنوب نابلس هم چند جوان فلسطینی بازداشت شدند.

همزمان با آن شهرک نشینان صهیونیست به بخش شرقی نابلس یورش برده و به مقبره حضرت یوسف حمله کردند.

در طولکرم، در شمال کرانه باختری هم نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی به شهر عنبتا در شرق این شهر یورش برده و به چند خانه که متعلق به اسرای آزاد شده فلسطینی بود حمله کردند.

همچنین حملات نظامیان صهیونیست به دیگر مناطق کرانه باختری از جمله شهر سلفیت، قلقیلیه، طمون در طوباس و حزما در شمال قدس اشغالی نیز ادامه داشت.

هم‌زمان با آن شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای‌ام صفا در شمال غربی رام‌الله یورش بردند.

این درحالی است که دیروز سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با ارائه آماری تکان‌دهنده از وضعیت امنیتی کرانه باختری، درباره روند فزاینده و بی‌سابقه حملات شهرک‌نشینان صهیونیست هشدار داد.

طبق گزارش سازمان ملل، شهرک‌نشینان صهیونیست در سال جاری میلادی به‌طور میانگین ماهانه ۲۰۰ حمله علیه فلسطینیان انجام داده‌اند که بالاترین نرخ ثبت‌شده از این نوع تجاوزات تاکنون است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان ماه گذشته میلادی، مجموع حملات جنایتکارانه ثبت‌شده شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری از مرز ۱۴۰۰ مورد گذشته است.

چند روز قبل، روزنامه عبری اسرائیل هیوم اعلام کرد که ارتش اسرائیل یک هشدار استراتژیک صادر و تاکید کرده که کرانه باختری به دلیل افزایش شدید تنش‌ها و ناتوانی مقامات مربوطه در رسیدگی به آنها، با خطر رویارویی گسترده رو‌به‌رو است.

یوآو لیمور، تحلیلگر نظامی صهیونیست که این موضوع را فاش کرد، گفت: این هشدار ارتش اسرائیل علنی نشده و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، فقط یک بیانیه کوتاه و مبهم صادر کرد. اما ارتش در جلسه‌ای، داده‌های مربوط به خشونت شهرک نشینان یا آنچه که «تروریسم یهودی» در کرانه باختری شناخته می‌شود را مورد بررسی قرار داد که حاکی از افزایش شدید میزان خشونت در این منطقه است.

وی افزود: ارتش اسرائیل در مورد از دست رفتن کنترل اوضاع در کرانه باختری هشدار داده و مقامات ارتش از جمله رئیس ستاد، رئیس فرماندهی مرکزی، رئیس بخش عملیات و دیگران، اعتراف می‌کنند که تروریسم یهودی عامل کلیدی در تشدید اوضاع در کرانه باختری است.