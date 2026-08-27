نماینده پارلمان لبنان: دولت به جنوب پشت کرده است

جوان آنلاین: از پایگاه العهد، الموسوی گفت: دولت لبنان در قبال جنوب کشور طوری عمل میکند که گویا تجاوزی از سوی (رژیم) اسرائیل وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: دولت اعلام کرد که برای آزادسازی کامل خاک لبنان و متوقف کردن تجاوزهای دشمن، به مذاکرات میرود و دوستان آمریکاییاش کمک میکنند، اما مشخص شد که بزرگترین جنگ دولت با شهروندان آزاده و میهن دوست است.
الموسوی تصریح کرد: دولت لبنان باید در محاسبات خود بازنگری کند و تعهدات خود را به یاد آورد و به کینه توزیها، دسیسهها و تحریکها پایان دهد، زیرا چنین چیزی نمیتواند و نباید ادامه یابد.
وی گفت: دشمن اسرائیلی به رغم همه کشتارها و ویرانیهایی که مرتکب شده، نتوانسته است آن را در واقعیت به پیروزی سیاسی یا معادله قدرت تبدیل کند.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، افزود: دشمن زمانی پیروز میشود که ما اعلام تسلیم کنیم و از مقاومت دست برداریم، اما هنگامی که اهل جهاد، شهادت و مقاومت باشیم نمیتواند به اهداف خود دست یابد و نبردی خواهد آمد که ما پیروز خواهیم شد.
الموسوی در ادامه با اشاره به برخی بدرفتاریهای دولت لبنان با شیعیان این کشور نسبت به جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت و سختگیری در بازرسی از زوار و مسافران لبنانی به عراق انتقاد کرد.
وی گفت: آیا لبنانیهایی که برای زیارت عتبات به عراق میروند، مسافران عبوری هستند؟ ئ آیا کسانی نیستند که کشور را ساخته، فداکاری و ایثار کردهاند؟
الموسوی اضافه کرد: بدرفتاری با شیعیان کافی است، شیعیان مجاهدان، مقاومان، قهرمانان و پیروزمندان همیشگی هستند، درست است که ما آسیب دیدهایم، اما کسی فکر نکند که ما جایگاه و مواضع خود را ترک خواهیم کرد.