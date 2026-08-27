کد خبر: 1376436
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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ژاپن گام نخست برای ایجاد مسیر جایگزین تنگه هرمز را برداشت

1 رسانه آمریکایی بلومبرگ گزارش داد دولت توکیو پس از آنکه شاهد آسیب‌پذیری خود در نتیجه اختلال در عرضه نفت به دلیل جنگ متجاوزانه آمریکا علیه ایران بود، قصد دارد از ساخت خطوط لوله‌ای که مسیر جایگزین تنگه هرمز باشد، حمایت کند.

جوان آنلاین: طبق گزارش رسانه بلومبرگ، بر اساس اسنادی که روز چهارشنبه از سوی دفتر کابینه ژاپن منتشر شد، این طرح بخشی از یک راهبرد جدید انرژی است که با هدف تقویت امنیت تأمین انرژی تدوین شده و شامل اقدامات دیگر همچون تنوع‌بخشی به منابع تأمین نفت و ارائه حمایت برای پوشش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این گزارش تصریح شده دولت ژاپن در واکنش به اختلالات ایجادشده در مسیر عبور نفت از تنگه هرمز، برنامه جامعی برای تقویت امنیت انرژی خود ارائه کرده است. این طرح که با عنوان «POWERR GX» معرفی شده، بر حمایت از احداث خطوط لوله نفتی در غرب آسیا برای دور زدن این تنگه و کاهش وابستگی شدید توکیو به این آبراه راهبردی متمرکز است. به گزارش منابع بین‌المللی، ژاپن که بیش از ۹۰ درصد نفت خام خود را از منطقه خاورمیانه تأمین می‌کند، قصد دارد با ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های ژاپنی، زمینه مشارکت در پروژه‌های زیرساختی کشور‌های منطقه از جمله عربستان و امارات را فراهم آورد.

به نوشته بلومبرگ، دولت ژاپن روز چهارشنبه ۲۶ اوت (۵ شهریور) در چارچوب نشست شورای اجرایی «تحول سبز» (GX)، بسته سیاستی جدیدی را برای مقابله با چالش‌های تأمین انرژی تصویب کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تشدید تنش‌ها در نتیجه تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، آسیب‌پذیری شدید اقتصاد این کشور آسیایی را در قبال اختلال در آبراه استراتژیک تنگه هرمز آشکار ساخته است.

بر اساس اسناد منتشرشده از سوی دفتر کابینه ژاپن، در برنامه «POWERR GX» حمایت مالی از طرح‌های احداث خطوط لوله جایگزین نفت در کشور‌های حاشیه خلیج فارس به عنوان یکی از محور‌های اصلی مدنظر قرار گرفته است. به گفته منابع آگاه، دولت توکیو قصد دارد با توسعه نقش «سازمان فلزات و امنیت انرژی ژاپن» زمینه تأمین سرمایه در معرض ریسک برای مشارکت شرکت‌های ژاپنی در این طرح‌های زیرساختی را فراهم آورد.

بر اساس گزارش‌ها، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان دو تأمین‌کننده اصلی نفت ژاپن، که پیش از این ۸۰ درصد از نفت خام این کشور را تشکیل می‌دادند، از توکیو برای همکاری در توسعه تأسیسات خطوط لوله خود دعوت به عمل آورده‌اند. این خطوط لوله که بخشی از آنها به کرانه‌های دریای سرخ و بخشی دیگر به سواحل شرقی امارات منتهی می‌شوند، قرار است مسیری جایگزین برای صدور نفت بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز فراهم کنند.

برچسب ها: اپن ، تنگه هرمز ، غرب آسیا
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