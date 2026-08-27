دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در اظهاراتی با اشاره به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری روسیه، تاکید کرد که مسکو نیازی به تشدید تنش نظامی با کی‌یف ندارد، زیرا نیرو‌های روسیه در حال پیشروی هستند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پسکوف در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار کرد: اوکراین با حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری روسیه، تلاش می‌کند تا مسکو را به واکنش وادارد و این واکنش، شدید خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سخنگوی کرملین افزود: روسیه نیازی به تشدید تنش نظامی با اوکراین ندارد، زیرا نیرو‌های ما در حال پیشروی هستند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.

در حالی که حدود چهار سال و نیم از جنگ اوکراین سپری شده است، روسیه حملات هوایی خود علیه اوکراین را تشدید کرده است. اوکراین نیز حملات خود به روسیه را افزایش داده و تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های لجستیکی را هدف قرار داده است تا توانایی مسکو برای جنگیدن را تضعیف کند.