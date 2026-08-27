هنوز از آن سال‌ها نمی‌گذرد که با صدای شنیدن زنگ دوچرخه پستچی به سمت در می‌رفتیم تا نامه یک دوست، فامیل یا عزیزی را دریافت کنیم و بعد برای جویا شدن از حال همدیگر نامه می‌نوشتیم و به صندوق‌های زرد پست می‌انداختیم، اما موبایل و اینترنت که آمد نامه نوشتن جای خود را به گفت‌و‌گو‌های تلفنی داد و صندوق‌های پست یواش یواش فراموش شدند.

جوان آنلاین: انسان‌ها در عصر ارتباطات و به موازات پیشرفت تکنولوژی، به تبادل کالا در سطح کشور و جهان نیاز دارند. در گذشته چاپارخانه‌ها برای این کار ایجاد شده بودند. چاپارها، نامه و دستور‌های دولتی را از مرکز به ایالات و برعکس انتقال می‌دادند. پس از آن شرکت‌های حمل و نقل افزایش یافت و موجب رقابت و بهبود کیفیت جابه‌جایی‌ها شد.

به گزارش ایسنا، شرکت‌های پستی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام ارتباطی کشور‌ها همواره نقش مهمی در حفظ و تقویت ارتباطات مردم، سازمان‌ها و نهاد‌ها ایفا کرده‌اند. در دنیای امروز که سرعت و دقت در انتقال اطلاعات و کالا‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شرکت‌های پستی با استفاده از فناوری‌های نوین و شبکه گسترده خود، به عنوان پل ارتباطی حیاتی میان افراد و مؤسسات شناخته می‌شوند.

اگر مرسوله‌ای دارید که باید در سریع‌ترین زمان ممکن دست گیرنده برسد، پست پیشتاز بهترین گزینه است و چنانچه هزینه برای شما اهمیت دارد و تحویل فوری مرسوله مدنظرتان نیست، پست سفارشی انتخاب بهتری است.

در کشور ما هم از زمان‌های دور صندوق‌های پست در معابر و هر کوچه و خیابان خودنمایی می‌کرد و پستچی‌ها وظیفه جابه جا کردن نامه‌های مردم را برعهده داشتند. صندوق‌های زرد خاطره‌انگیزی که تا همین ۲۰ سال قبل هر روز تعداد زیادی پاکت نامه و کارت پستال داخل آنها می‌انداختیم و رسیدن آنها دست گیرنده، بهترین اتفاق دنیا بود.

برای ارسال نامه یا کارت پستال به دوستان و آشنایان در دسترس‌ترین راه همین صندوق‌ها بودند ولی امروز با ظهور شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، کاهش شدید ارسال نامه‌های سنتی کاغذی و الکترونیکی شدن خدمات پستی، کسی دیگر به فکر نامه نوشتن نیست و حال صندوق‌ها را نمی‌پرسد.

پست عادی یکی از ابتدایی‌ترین و سنتی‌ترین روش‌های ارسال مرسولات در سامانه پستی ایران بود؛ خدمتی که سال‌ها به‌عنوان پایه اصلی ارتباطات مکتوب میان افراد، ادارات و سازمان‌ها ایفای نقش می‌کرد.

در حال حاضر برای ارسال بسته‌های پستی و مرسولات در کشور انواع شیوه‌های پست وجود دارد که هرکدام از آنها سرعت، مزیت، ویژگی و هزینه‌های خود را دارد. در کنار پست عادی (صندوق‌های پست)، پست ویژه و اکسپرس هم پیش بینی شده است.

شرکت ملی پست متولی اصلی خدمات پستی در کشور است که با شبکه گسترده‌ای از ادارات پست و دفاتر نمایندگی در تمامی استان‌ها و اغلب شهرها، امکان ارسال انواع پست را فراهم می‌کند. علاوه بر شرکت ملی پست، شرکت‌های پست خصوصی هم به فرستندگان کالا و مرسوله خدمت ارائه می‌کنند.

شرکت ملی پست چندین سرویس پستی با سرعت‌ها و تعرفه‌های متفاوت ارائه می‌دهد تا مشتریان، مرسوله و بسته‌های پستی را بسته به نیاز خود انتخاب کنند.

مهم‌ترین سرویس‌های پست شرکت ملی پست شامل پست عادی، پست سفارشی، پست پیشتاز (خدمات سریع) و پست ویژه یا اکسپرس (خدمات فوق سریع و اختصاصی) است.

پست عادی که به آن پست ساده و پست تمبری گفته می‌شود، ابتدایی‌ترین و ارزان‌ترین سرویس پستی است که از گذشته تاکنون برای ارسال مکاتبات و بسته‌های پستی استفاده می‌شده است. مهم‌ترین مزایای این شیوه، تعرفه پستی پایین است و بر اساس الصاق تمبر پستی با حداقل نرخ محاسبه می‌شود و در بین تمام خدمات پستی کمترین هزینه را دارد. این شیوه مناسب ارسال نامه‌ها و کارت پستال‌ها، روزنامه‌ها و مجلات، بروشور‌های تبلیغاتی و هر نوع مرقومه‌ای که فاقد ارزش مادی و حقوقی نیست و زمان رسیدن آن فوریت ندارد، زیرا معمولا یک تا دو هفته طول می‌کشد تا به دست گیرنده برسد.

اگر هنوز هم مثل گذشته نامه‌ای دارید که می‌خواهید دست یک دوست برسانید، می‌توانید با الصاق تمبر به نرخ روز آن را داخل صندوق‌های پست بیاندازید و خاطره نوستالژیک آن روز‌ها را زنده کنید.

پست عادی معایبی هم دارد از جمله اینکه ثبت سیستمی نمی‌شود و لذا کد رهگیری هم ندارد که بتوان آن را آنلاین پیگیری کرد بنابر این باید بدانید که در صورت گم‌شدن، خیس خوردگی یا آسیب دیدگی امکان پیگیری رسمی یا دریافت خسارت و غرامت وجود ندارد.

در این شیوه فرستنده، پاکت دارای تمبر را می‌تواند مستقیما داخل صندوق‌های زرد رنگ پست در سطح شهر بیندازد یا به باجه‌های پست تحویل دهد. هرچند که صندوق‌های زرد هنوز از نظر قانونی و ساختاری فعالند ولی استفاده آن نسبت به گذشته دیگر مرسوم نیست و به دلیل توسعه خدمات الکترونیک، پیام‌رسان‌ها و کاهش شدید ارسال نامه‌های سنتی کاغذی، شرکت ملی پست بخش زیادی از صندوق‌های زرد در معابر فرعی را جمع‌آوری کرده است برای همین شما بیشتر آنها را در میدان‌های اصلی یا مقابل ادارات پست و پایانه‌ها می‌بینید.

درحال حاضر بزرگ‌ترین کاربرد صندوق‌های زرد پستی انداختن مدارک هویتی و اسناد پیدا شده مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و کیف پول است. اداره پست این مدارک را از صندوق‌ها جمع‌آوری کرده و در سامانه «پست‌یافته» ثبت می‌کند تا به صاحبانشان تحویل دهد.

پست سفارشی یکی از کاربردی‌ترین و شاید بتوان گفت اقتصادی‌ترین شیوه خدمات پستی است که به دلیل مقرون به صرفه بودن و امکان دسترسی گسترده در تمام نقاط کشور مورد استقبال قرار دارد. در این شیوه مرسوله پس از ثبت، کد رهگیری دریافت می‌کند، اما سرعت حمل در این شیوه زیاد نیست و زمان تحویل بسته و رسیدن آن به دست گیرنده، معمولا بین ۲ تا ۷ روز کاری طول می‌کشد. از نظر هزینه هم نسبت به روش پیشتاز هزینه کمتری دارد ولی محدودیت وزنی هم دارد و لذا می‌توان گفت که پست سفارشی برای ارسال بسته‌هایی مثل کتاب یا مجلات و نامه‌هایی مناسب‌تر است که فوریت زمانی ندارند. این سرویس مناسب کسانی است که درصدد ارسال بسته‌های غیرضرور هستند و زمان تحویل برای آنها مهم نیست.

پست پیشتاز روش دیگر ارسال مرسولات است که در آن بسته‌ها در سریع‌ترین زمان و معمولا ظرف ۱ تا ۳ روز کاری به دست گیرنده می‌رسد. پست پیشتاز علاوه بر مرسولات داخلی، برای مرسولات بین‌المللی نیز کاربرد دارد و در ارسال‌های بین‌المللی بسته‌ها در اولین پرواز ممکن به کشور مقصد ارسال می‌شود. این سرویس مناسب مرسولاتی هست که زمان تحویل برای گیرنده و فرستنده مهم است و هردو بخواهند مدارک و اسناد مهم یا کالا‌های ارزشمند و فوری خود را جابه جا کنند.

یکی از مزایای پست پیشتاز صرفنظر از سرعت ارسال، امکان پیگیری آنلاین با کد رهگیری و بیمه پایه مرسوله است. هر بسته پیشتاز به صورت خودکار بیمه عمومی می‌شود تا در صورت بروز خسارت یا آسیب به کالا، غرامت متناسب با آن پرداخت شود. البته درنظر داشته باشید که برخلاف پست سفارشی، هزینه این سرویس گران‌تر است و گیرنده یا فرستنده بابت تحویل مرسوله در زمان کوتاه و سریع هزینه بیشتری می‌پردازد.

پست اکسپرس یا خدمات فوق سریع، از دیگر سرویس‌های پستی است که در آن ارسال سریع‌تر مرسوله به مقصد مشخص در اولویت قرار دارد و بهترین گزینه برای کسانی است که به دنبال ارسال سریع و فوری کالا هستند. مزیت این روش ارسال سریع‌تر و امن‌تر بسته‌های پستی است و امکان تحویل درب منزل، رهگیری لحظه‌ای و بسته‌بندی استاندارد را دارد. در این نوع پست انواع مدارک و اسناد مهم، اشیاء گرانقیمت، محموله‌های با ارزش و نمونه کالا‌های تجاری به اقصا نقاط دنیا انتقال داده می‌شود و جایگزینی کارآمد نسبت به روش‌های پستی معمولی و یا حمل و نقل سنتی است.

یکی از نکات مهمی که در ارسال بسته‌های پستی باید در نظر داشت این است که تمام روش‌های ارسال مرسولات اعم از پیشتاز، سفارشی، اکسپرس دارای بارکد پستی و کدرهگیری لحظه‌ای هستند و از طریق نشانی tracking.post.ir قابلیت پیگیری دارند.

در تمام روش‌های پست به جز عادی، از گیرنده پس از تحویل امضا گرفته می‌شود و این مساله به لحاظ اطمینان از دریافت مرسوله توسط گیرنده اهمیت زیادی دارد.

یک توصیه به صاحبان مشاغل آنلاین

چنانچه صاحب کسب و کار‌های اینترنتی هستید بهتر است از پست پیشتاز برای ارسال هر چه سریع‌تر مرسوله و بسته‌های مشتریان خود استفاده کنید. برای استفاده از این خدمت مراجعه حضوری لازم است تا کالا به پست تحویل و مقدمات ارسال فراهم شود ولی چنانچه زمان آن را ندارد می‌توانید از شرکت‌های پستی برای این منظور استفاده کنید.

نقش شرکت‌های پستی در اطلاع‌رسانی به ویژه ایام بحرانی

شرکت‌های پستی علاوه بر انتقال کالا، مسئول ارسال و توزیع مجلات، مطبوعات، خبرنامه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی هم هستند. این فعالیت‌ها به حفظ جریان اطلاعات و ارتباطات اجتماعی کمک می‌کند و از ایجاد شکاف در انتقال داده‌ها جلوگیری می‌کند.

در ایام جنگ دفاتر پستی با باز بودن و تداوم قبول و توزیع مرسولات پستی در حفظ ارتباط میان مردم و ایجاد آرامش روانی، نقش پر رنگی ایفا کردند.

حفظ ارتباط مردم به خصوص در زمان‌های بحرانی نظیر جنگ و فشار‌های روانی ناشی از این شرایط، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های شبکه پست است و توانایی شرکت‌های پستی در توزیع سریع و مطمئن اطلاعات حیاتی، موجب کاهش اضطراب و نگرانی، افزایش آرامش و آگاهی عمومی می‌شود.

چنانچه صاحب کسب و کار‌های اینترنتی هستید بهتر است از پست پیشتاز برای ارسال هر چه سریع‌تر مرسوله و بسته‌های مشتریان خود استفاده کنید.

بر اساس اعلام اداره کل پست استان تهران، در ایام جنگ با باز بودن تمامی دفاتر پستی و تداوم قبول و توزیع مرسولات پستی حتی در روز‌های تعطیل، شرکت پست در حفظ ارتباط میان مردم، نقش پر رنگی ایفا کرد و با توجه به چالش‌های احتمالی عدم حضور گیرندگان در زمان مراجعه مأموران پست، این امکان فراهم شد که در صورت حضور نداشتن در آدرس اولیه، درخواست ارسال مجدد مرسوله به نشانی دیگر را داشته باشند.

به گفته محمد هادی ـ مدیرکل پست استان تهران، در مواقعی که دسترسی عمومی محدود می‌شود، رساندن دارو، مدارک مهم و کالا‌های اساسی از طریق شبکه توزیع پستی، بخش قابل توجهی از نیاز‌های مردم را پوشش می‌دهد و مانع ایجاد فشار‌های بیشتر بر جامعه می‌شود.

وی افزود:در ایام جنگ روند معمول بازگرداندن مرسولات پس از دو بار مراجعه ناموفق مامور پست اینطور بود که مرسولات در باجه‌های معطله نگهداری شدند و گیرندگان می‌توانستند در بازه زمانی مشخص به باجه مراجعه و آن را تحویل بگیرند.

طبق آمار اداره کل پست استان تهران بیش از ۹۴ درصد کل مرسولات وارده در اسفند سال گذشته توزیع شده است؛ به نحوی که از تعداد ۲ میلیون و ۱۲ هزار فقره مرسولات وارده در اسفند ماه، تعداد یک میلیون و ۹۰۶ هزار و ۱۶۲ فقره با موفقیت توزیع شده که این میزان، نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی همکاران پست در ارائه خدمات بهینه است.

امروزه شرکت‌های پستی با ایفای نقش‌های متعدد از جمله انتقال نامه‌ها و بسته‌ها، ارسال ملزومات حیاتی به مناطق مختلف کشور و اطلاع رسانی دقیق اخبار و اطلاعات ستون فقرات ارتباطات در جوامع به شمار می‌روند. اینکه انتخاب شما از بین شیوه‌های ارسال پست چه باشد بسته به نیاز شما دارد. اگر مرسوله‌ای دارید که باید در سریع‌ترین زمان ممکن دست گیرنده برسد، پست پیشتاز بهترین گزینه است و چنانچه هزینه برای شما اهمیت دارد و تحویل فوری مرسوله مدنظرتان نیست، پست سفارشی انتخاب بهتری است؛ با این حال اگر هنوز هم مثل گذشته نامه‌ای دارید که می‌خواهید به دست یک دوست برسانید، می‌توانید با الصاق تمبر به نرخ روز آن را داخل صندوق‌های پست بیاندازید و خاطره نوستالژیک آن روز‌ها را زنده کنید.