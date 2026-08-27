رژیم صهیونیستی در فکر اخراج نمایندگان انگلیس از مرکز هماهنگی غزه

جوان آنلاین: روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد رژیم صهیونیستی بعد از هلند، در حال بررسی اخراج نمایندگان انگلیس از مرکز هماهنگی امور غزه در «کریات گات» است.
به گزارش ایسنا، این روزنامه به نقل از افراد آگاه فاش کرد که کابینه رژیم صهیونیسیتی در هفتههای اخیر در مورد حذف انگلیس از مرکز بینالمللی حمایت از غزه، مقر چندملیتی برای نظارت بر آتشبس میانجیگری شده توسط آمریکا بین رژیم صهیونیستی و حماس بحث کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که تلآویو ممکن است تصمیم بگیرد اقدامات مشابهی را علیه مقامات سایر کشورهای اروپایی نیز انجام دهد.
پیشتر گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز سهشنبه اعلام کرد که نمایندگان هلند پس از یک سری اقدامات که از سوی تلآویو «ضد اسرائیلی» خوانده شد، از این مرکز اخراج خواهند شد.
این گزارش در بحبوحه اختلاف بین رژیم صهیونیستی و بریتانیا بر سر گسترش طرح بحثبرانگیز شهرکسازیهای E ۱ منتشر میشود که مانع از اتصال سرزمینی بین مراکز اصلی جمعیت فلسطینی میشود.
اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس پیشتر این طرح را «غیرقابل قبول و مخرب» خواند و گفت که دفتر او در حال آمادهسازی «مجموعهای جامع از اقدامات» در واکنش به آن است؛ از جمله این اقدامات اعمال تحریمهایی علیه کسانی است که در گسترش غیرقانونی شهرکسازیها مشارکت دارند.
رسانههای بریتانیا اخیراً گزارش دادند که اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس در واکنش به طرح E ۱، در حال آمادهسازی برای اعلام ممنوعیت کامل تجارت کالاها از شهرکهای صهیونیستنشین کرانه باختری است.
ساعر، میلیبند را مورد هجمه قرار داده و گفت: من اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا و لحن جانبدارانه و متکبرانهای را که سخنان او داشت، قاطعانه رد میکنم.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تصمیم دولت بریتانیا برای آسیب زدن به روابط میان لندن و تلآویو را تأسفبار خواند و گفت که اسرائیل قربانی منفعل این سیاست نخواهد بود.
انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، نروژ و همچنین هلند پیشتر در بیانیهای مشترک، تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای ارائه مناقصه ساخت یک هزار و ۲۳۴ واحد مسکونی در مجتمع E ۱، واقع در میان قدس و معالیه ادومیم را محکوم کردند. این کشورها از رژیم صهیونیستی خواستند فورا از این اقدام عقبنشینی کرده و گسترش شهرکها در کرانه باختری را متوقف کند.
در این بیانیه آمده است: «تصمیم کابینه اسرائیل برای ارائه مناقصههای ساختوساز برای پروژه شهرکسازی E ۱ غیرقابل قبول است.»
این کشورها اشاره کردند که جامعه بینالمللی سالهاست با ساختوساز در این منطقه مخالفت کرده و نگرانی شدید خود را درباره آن، هم بهصورت علنی و هم در گفتوگوهای محرمانه، به رژیم صهیونیستی ابراز کردهاند.