جوان آنلاین: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره وضع تأمین بنزین گفت: این شایعات بی‌پایه و بی‌اساس است و مردم نباید به آنها توجه کنند؛ تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، کرامت ویس‌کرمی با اشاره به افزایش مقدار توزیع بنزین در روز‌های اخیر گفت: میانگین توزیع روزانه بنزین در مرداد امسال ۱۳۸ میلیون لیتر بود که این رقم در سه روز گذشته به ۱۴۵ میلیون لیتر افزایش یافته است. همچنین روز گذشته ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شد.

وی تأکید کرد: تأمین بنزین در کشور به‌صورت پایدار انجام می‌شود و حداکثر ظرفیت تولید، انتقال و توزیع سوخت در حال استفاده است؛ بنابراین مردم هیچ نگرانی بابت تأمین بنزین نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند و تنها در صورت نیاز واقعی به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه کنند. ضرورتی ندارد خودرو‌هایی که هنوز نیمی از ظرفیت باک آنها پر است برای سوخت‌گیری مجدد به جایگاه‌ها مراجعه کنند و با ایجاد صف‌های طولانی، روند سوخت‌گیری دیگر شهروندان را با مشکل مواجه کنند.

در روز‌های اخیر، انتشار شایعاتی درباره وضعیت تأمین بنزین سبب افزایش مراجعه مردم به جایگاه‌های عرضه سوخت و تشکیل صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌ها شده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر پایداری تأمین و توزیع بنزین، از شهروندان خواسته است از مراجعه غیرضروری به جایگاه‌ها خودداری کنند.