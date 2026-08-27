جوان آنلاین: در حالی که رژیم صهیونیستی در میان انفعال و همدستی رژیم ابومحمد جولانی در سوریه همچنان به گسترش تجاوزات و اشغالگری خود در خاک سوریه ادامه می‌دهد، منابع سوری از تشدید قابل توجه حملات اشغالگران و آزار شهروندان در جنوب سوریه خبر می‌دهند.

به گزارش تسنیم، در این زمینه اواخر شب گذشته (چهارشنبه شب)، منابع سوری گزارش دادند که ارتش اشغالگر صهیونیستی از پایگاه‌های خود در ارتفاعات جولان اشغالی یک حمله توپخانه‌ای به نزدیکی تپه باط الوردة، در نزدیکی شهر بیت جن در حومه غربی دمشق انجام داد.

عمرو حلبی، خبرنگار الجزیره در دمشق اعلام کرد که تپه باط الوردة، مکانی استراتژیک مشرف به بیت جن است و نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی قبلاً از آن برای پیشروی و انجام حملات و یورش‌ها به داخل شهر استفاده کرده بودند.

وی گزارش داد که نظامیان صهیونیست ماه‌ها پیش با خودرو‌های سنگین از طریق جاده منتهی به این تپه به بیت جن حمله کرده بودند و اخیراً بار‌ها این منطقه را هدف قرار داده‌اند.

خبرنگار الجزیره تاکید کرد که نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی چند روز قبل یک ماشین کوچک و یک اتوبوس را در مجاورت بیت جن هدف قرار داده بودند.

بر اساس این گزارش تشدید درگیری‌ها محدود به منطقه بیت جن نبود و نیرو‌های اشغالگر به روستای طرنجه در حومه قنیطره میز یورش برده و یک خانه را تفتیش کردند و ساکنان آن را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

رسانه‌های سوری اعلام کردند که این بخشی از حملات مکرر نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به این منطقه است.

از طرف دیگر، نهاد موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در طول سه هفته اول ماه آگوست، جنوب سوریه شاهد تشدید قابل توجه فعالیت‌های نظامی اسرائیل، از جمله حداقل ۵۵ حمله و عملیات زمینی در مناطق وسیعی از حومه قنیطره و درعا بود.

بر اساس این گزارش، این حملات با یورش و تفتیش خانه‌ها، ایجاد ایست‌های بازرسی موقت، تخریب زمین‌های کشاورزی و بازداشت موقت تعدادی از غیرنظامیان همراه بود. علاوه بر آن، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی آزادانه در جنوب سوریه بازدید میدانی انجام می‌دهد.

این تحرکات در بحبوحه ادامه تهاجمات نظامی اسرائیل به مناطق روستایی درعا و قنیطره صورت می‌گیرد که اغلب با فعالیت‌های هوایی، ایجاد نقاط دیده‌بانی و تحرکات میدانی در مناطق مرزی همراه است.

شهروندان سوری همچنین از یورش مکرر صهیونیست‌ها به خانه‌ها صحبت می‌کنند. محمد الحورانی، روزنامه‌نگاری در حومه درعا، می‌گوید: مردم حتی از روزنامه‌نگاران نیز می‌ترسند. بسیاری از مردم از صحبت با خبرنگاران می‌ترسند، زیرا احساس می‌کنند که هر خانه‌ای که از آن فیلم‌برداری می‌شود، ممکن است بعداً مورد حمله قرار گیرد.

ساکنان جنوب سوریه طی بیش از یک سال گذشته دائماً در وضعیت اضطراب و وحشت قرار داشته‌اند و نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی با حملات شبانه، آزار و اذیت در ایست‌بازرسی‌ها، پرواز مکرر هواپیما‌های شناسایی در حریم هوایی سوریه و سایر اشکال تجاوز، فرصت داشتن یک زندگی عادی را از شهروندان سوری سلب کرده‌اند.

منابع محلی گزارش می‌دهند که تجاوزات نظامیان صهیونیست به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است که هر لحظه بدون هشدار رخ می‌دهد و با تیراندازی، یورش و بستن جاده‌های اصلی همراه است. ارتش اسرائیل در جاده‌ها، ایست‌بازرسی‌های متعددی ایجاد و از عبور شهروندان سوری جلوگیری می‌کند. ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه قنیطره، گاهی اوقات به‌دلیل بسته شدن جاده‌ها ساعت‌ها سرگردان می‌شوند که زندگی آنها را مختل می‌کند و آنها را در حالت ترس مداوم قرار می‌دهد.