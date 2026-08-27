چین خواستار رفع موانع در روابط دو جانبه با آمریکا شد

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری وزارت خارجه چین، وانگ یی در این دیدار خاطرنشان کرد که پکن و واشنگتن باید اختلافات را برطرف کرده و موانع بر سر راه دیدار‌های مقام‌های ارشد میان چین و آمریکا را هموار کنند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه چین در این دیدار بر ضرورت اجرای کامل توافق‌های مهم سران دو کشور تأکید کرده است.

وانگ یی پیش‌تر در تماس تلفنی با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا عنوان کرده بود که واشنگتن با مسائل مربوط به تایوان با احتیاط برخورد کند و گفته بود که دو طرف باید خطرات را کنترل کنند.

وزیر خارجه چین در این تماس بر ماهیت حساس مساله تایوان تاکید کرده و هشدار داده بود که حتی اقدامات جزئی می‌تواند چشم‌انداز بین‌المللی گسترده‌تر را مختل کند.