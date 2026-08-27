سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که این کشور طبق قوانین بین‌المللی به تجارت دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد و اسلام‌آباد تابع تحریم‌های یکجانبه علیه تهران نیست.

جوان آنلاین: «طاهر اندرابی» امروز (پنجشنبه) در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و تهدیدات واشنگتن برای جنگ اقتصادی گفت که پاکستان همواره اقدامات یکجانبه را رد کرده و تحریم‌های یکجانبه را قبول ندارد.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد که تحریم‌های یکجانبه پیامد‌های منفی به دنبال دارد و پاکستان آن را طبق قوانین بین‌المللی نمی‌داند.

اندرابی افزود که جنگ اقتصادی علیه ایران بخشی از همان بن بست بین تهران و واشنگتن است لذا باید این مسائل حتما مطابق با دیپلماسی و گفت‌و‌گو حل و فصل شود.

وی در بخشی دیگر از اظهارات امروز خود گفت که پاکستان ریاست سازمان همکاری شانگهای برای سال آینده میلادی را برعهده خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود که نخست وزیر این کشور برای شرکت در اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر خواهد کرد.

وی گفت که پاکستان پس از برعهده گرفتن ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای، میزبان اجلاس سران این سازمان در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.

اندرابی تاکید کرد: پاکستان با عزم و تعهد جدی به تجارت با ایران مطابق با توافقات دو کشور ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره وضعیت تنگه هرمز و تلاش شرکای منطقه‌ای برای کمک به حل آن، گفت که ما اطمینان داریم تلاش‌های جاری به زودی نتایج سازنده‌ای خواهد داشت در عین حال حل این مساله بستگی به طرفین مذاکرات یعنی ایران و آمریکا دارد.

اندرابی در پاسخ به پرسشی درباره هرگونه دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به پیمان سه‌جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه اظهار کرد که ما از تمایل کشور خاصی مطلع نیستیم، اما این پیمان برای همه کشور‌ها باز است.

وی همچنین درباره سفر اخیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران افزود که فیلد مارشال عاصم منیر مذاکرات بسیار سازنده‌ای با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی داشت و این سفر بیانگر تعهد قوی اسلام‌آباد برای کمک به یافتن راهکار برون رفت از بحران منطقه است.

اندرابی در ادامه گفت که پاکستان همچنان با کشور‌های برادر و شرکای خود در تماس است و همه ابتکارات و تلاش‌های ما متمرکز بر حل بن بست بین ایران و آمریکا و پیشبرد مسیر دیپلماسی برای صلح است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با رد برخی از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره ماهیت سفر عاصم منیر به ایران، تاکید کرد: سفر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب روابط دوجانبه و دیپلماسی صلح در منطقه بود.

وی تاکید کرد: هرگونه گمانه‌زنی مبنی بر اینکه عاصم منیر به عنوان فرستاده رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر کرده است، نادرست است.