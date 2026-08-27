اعلام وضعیت اضطراری ملی در آمریکا از سوی ترامپ

جوان آنلاین: به نقل از آر تی، کاخ سفید تاکید کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی برای حفاظت از شبکه برق این کشور اعلام کرده است.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، در فرمان مذکور آمده است، برخی بازیگران خارجی به طور فزایندهای در حال ایجاد و سوء استفاده از آسیب پذیریهای شبکه برق آمریکا هستند و این موضوع میتواند امنیت ملی، اقتصاد و زیرساختهای حیاتی آمریکا را تهدید کند.
واشنگتن خرید، واردات و نصب برخی تجهیزات خارجی مورد استفاده در شبکه برق از جمله تجهیزات انتقال برق، نرم افزارهای حساس و سامانههای دیجیتال مرتبط را در مواردی که خطرات امنیت سایبری یا عملیاتی ایجاد کنند، محدود یا ممنوع خواهد کرد. دولت آمریکا همچنین نگران وجود باگهای دیجیتال در برخی تجهیزات است که میتواند امکان دسترسی از راه دور کشورهای خارجی به زیرساختهای حیاتی آمریکا را فراهم کند.